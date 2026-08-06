Mireya Ramos, curada por ‘Besos y copas’

En su nuevo EP, “Besos y copas”, Mireya Ramos no oculta el drama emocional por el que estaba atravesando cuando editó esta producción.

Títulos como “Penas de amor”, “Quiero volver” y “Regresa ya”, todas de su puño y letra, son testigos de la pena que rondaba entonces el corazón de la intérprete.

“Ya estoy como en lo último del proceso de una ruptura”, confesó. “Ya salí de muchas cosas, ya estoy en otra relación, pero fue una relación de casi doce años; estuvimos comprometidos. Fue hace tres años más o menos que nos dejamos”.

Este proyecto, así como los dos anteriores que lanzó, le han servido para procesar “cositas”, le han servido de terapia, de desahogo. Y han sido las rancheras las que le han ayudado a sanar y a superar la crisis.

Pero independientemente de para lo que ha servido este disco, el mariachi siempre ha sido para ella una conexión con sus raíces mexicanas porque la transporta a sus memorias con su padre y en cómo él la inspiró cuando le cantaba canciones bravías.

“El mariachi en sí, la ranchera, pues me ha regalado toda una trayectoria muy hermosa, que no me esperaba”, dijo.

Y es que Mireya, además de solista, es fundadora y miembro del mariachi de mujeres Flor de Toloache, un proyecto que sigue vivo y del que pronto habrá noticias porque ya tiene grabado un álbum que aún no tiene fecha de estreno.

Junto a las canciones que escribió con el corazón roto para el EP, están los covers de las clásicas “Cruz de olvido”, “Besos y copas” y “Cucurrucucú paloma”. Presentará el álbum esta noche en un show que ofrecerá en el Joe’s Pub de The Public Theater, en Nueva York, el cual tendrá como invitados a Gaby Moreno, Impress, Gina D’Soto, Julieta Rada y LeKastro.

En un futuro, en una fecha que aún está por definirse, Mireya presentará el EP en formato Dolby Atmos, una tecnología de sonido envolvente tridimensional basada en objetos que permite ubicar y mover sonidos en cualquier dirección, incluso por encima de la cabeza del oyente.

Este es el cuarto disco como solista de Mireya, pero además de esta producción, también trae bajo el brazo “En vivo desde Ciudad de México”, un video grabado en vivo en la capital mexicana en el que muestra su faceta jazzista y de intérprete de R&B y de soul. Está disponible en su canal de Youtube.

“Son canciones originales también, pero más alternativo, más tirándole al soul”, dijo. “Pero también tiene ritmos caribeños y latinos”.

Este es el cuarto disco como solista de Mireya, quien forma parte de la exitosa agrupación femenina “Flor de Toloache”. /Foto: Cortesía

Esa parte es herencia de su madre, que es dominicana. Y fue grabado antes de que Mireya se mudara a Ciudad de México, donde ahora reside temporalmente; divide su tiempo entre esa ciudad y Nueva York.

Y como es una artista independiente, se puede pasear sin ataduras por cualquier género que le plazca, dijo.

“Siento que son un mundo y géneros que amo y me encantan y no siento que tengo por qué encasillarme en una cosa”, dijo.

En cuanto a Flor de Toloache, la banda está preparando la celebración de sus 20 años de vida, que cumplirá en 2028. Por lo pronto, en octubre, estarán como invitadas en el concierto que ofrecerá Aída Cuevas en el Lehman Center for the Performing Arts de Nueva York. Y por esas fechas tienen una pequeña gira por la costa Oeste.

“No paro, siempre tengo algo que hacer”, dijo.

En detalle

Qué: Mireya Ramos en concierto

Cuándo: jueves 6 de agosto a las 9:30 pm

Dónde: Joe’s Pub, en The Public Theater 425 Lafayette St., Nueva York

Cómo: boletos $30; informes publictheater.org