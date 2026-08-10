Burger King supera a Wendy’s y vuelve a ser la segunda cadena de hamburguesas de EE.UU.

Burger King recuperó el segundo lugar entre las cadenas de hamburguesas más grandes de Estados Unidos, desplazando a Wendy’s después de seis años. El cambio ocurre mientras Burger King registra un fuerte crecimiento en ventas y Wendy’s atraviesa varios trimestres consecutivos de retrocesos.

Burger King recupera terreno con un aumento de 8.5%

De acuerdo con el New York Post, que retomó información de Fox Business, las ventas comparables de Burger King en Estados Unidos aumentaron 8.5% durante el segundo trimestre de 2026.

Wendy’s, en cambio, reportó una caída de 7% en sus ventas comparables en el país, acumulando seis trimestres consecutivos de contracción.

La diferencia permitió a Burger King recuperar el segundo puesto del mercado estadounidense de hamburguesas, detrás de McDonald’s, que continúa siendo el líder con amplia ventaja.

Wendy’s había superado a Burger King aproximadamente seis años atrás, impulsada en parte por el lanzamiento nacional de su menú de desayunos.

Wendy’s reconoce que sus resultados están por debajo de lo esperado

Bob Wright, nuevo director ejecutivo de Wendy’s, reconoció los problemas que enfrenta la compañía.

“Hoy claramente no estamos operando a nuestro potencial”, señaló.

“Nuestro tráfico, nuestra propuesta de valor y la economía de nuestros franquiciados no están cumpliendo nuestras expectativas. Ya hemos comenzado a tomar medidas en cinco áreas que hemos identificado para impulsar la recuperación: reconstruir un menú de calidad con un valor atractivo, marketing que genere demanda, excelencia operativa, una experiencia digital que aumente la frecuencia y restaurantes como motor de crecimiento”.

Wright asumió el cargo permanente en mayo, después de varios cambios en la dirección de la empresa.

Todd Penegor se retiró en 2024 tras ocho años como CEO. Kirk Tanner lo sustituyó, pero dejó el puesto poco más de un año después para dirigir Hershey. Ken Cook, director financiero de Wendy’s, ocupó temporalmente la dirección ejecutiva.

La estrategia que ayudó a Burger King

Restaurant Brands International, empresa matriz de Burger King, comenzó a finales de 2022 un amplio programa de recuperación en Estados Unidos después de varios años de ventas débiles.

La estrategia incluyó remodelaciones de restaurantes, mayor inversión publicitaria y modificaciones destinadas a mejorar la calidad de los alimentos y la experiencia del cliente.

Más recientemente, Burger King renovó su Whopper con cambios en el pan, el empaque, la mayonesa y otros elementos.

“A mucha gente le estamos escuchando decir que está regresando por primera vez en mucho tiempo”, dijo Tom Curtis, presidente de Burger King en Estados Unidos y Canadá, a The Wall Street Journal.

La compañía también lanzó una garantía de calidad para el Whopper: si un cliente no queda satisfecho, el restaurante promete rehacer el pedido y ofrecer otro Whopper gratis en una visita futura.

McDonald’s sigue dominando el mercado

Aunque Burger King volvió al segundo puesto, todavía se encuentra lejos de McDonald’s. Datos de Barclays citados por el New York Post indican que McDonald’s concentraba aproximadamente 48% del mercado estadounidense de hamburguesas en 2024.

En ese momento, Wendy’s tenía una participación estimada de 11.4%, mientras que Burger King rondaba el 10%.

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