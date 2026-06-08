Burger King, Taco Bell y Wendy’s bajan precios: estas son las ofertas con las que buscan atraer clientes

Después de años de aumentos de precios, las principales cadenas de comida rápida de Estados Unidos están cambiando de estrategia. Burger King, Taco Bell, Wendy’s, McDonald’s y Subway han lanzado menús económicos desde $3 o menos para atraer nuevamente a los consumidores con presupuesto limitado, que redujeron sus visitas, afectados por la inflación y el aumento del costo de vida.

El movimiento llega en un momento en que muchas familias siguen ajustando sus presupuestos. Con una inflación anual de 3.8% y precios más altos en rubros esenciales como alimentos, transporte y vivienda, las cadenas buscan atraer a clientes para que coman fuera de casa, argumentando que no es un gasto excesivo.

Algunas promociones ya forman parte de menús permanentes, que se traducen en un ahorro importante para quienes recurren frecuentemente a la comida rápida.

El giro es significativo. De acuerdo con FinanceBuzz, algunos productos de McDonald’s duplicaron sus precios en la última década. Pero luego que perdieron millones de visitas de consumidores de ingresos bajos y medios, se unieron a esta ola para incrementar su mercado.

¿Qué ofrece cada cadena y cuánto puedes ahorrar?

Estas son algunas promociones disponibles ahora mismo, con fechas y cifras verificadas:

Taco Bell: Luxe Value Menu (desde el 22 de enero de 2026)

Diez artículos, todos por $3 o menos cada uno, incluyendo cinco opciones nuevas. El precio más bajo es el Cheesy Roll Up a $1.19. La cadena lo presentó como “el lanzamiento de mayor valor en su historia”, según un comunicado de prensa oficial del 12 de enero de 2026.

Burger King: $5 Duos y $7 Trios (activos en 2026)

Dos artículos por $5 o tres artículos por $7, con opciones que incluyen Whopper Junior, Original Chicken Sandwich, papas medianas y Chicken Fries. El ahorro frente al precio regular puede llegar al 62% en combinaciones con el Original Chicken Sandwich.

Wendy’s: Biggie Deals (desde enero de 2026)

Tres niveles de precio: combos desde $4, hasta $6 y paquetes de $8. El nivel de $4 incluye dos artículos como nuggets, papas o cheeseburger junior.

McDonald’s: McValue y $5 Meal Deal (activos desde mediados de 2024, vigentes en 2026)

El combo de $5 incluye McDouble o McChicken, papas pequeñas, nuggets y bebida. El menú McValue también permite agregar un segundo artículo por solo $1. Adicionalmente, la empresa relanzó los Extra Value Meals con un 15% de descuento frente al precio regular de cada artículo por separado.

Subway: Meal of the Day (vigente en 2026)

Un sándwich de seis pulgadas por $4, con opción de agregar bebida, frituras o galleta por $2 adicionales. El menú ofrece un sub diferente cada día.

¿Por qué las cadenas bajan sus precios ahora?

La respuesta directa: detener la pérdida de clientes.

Las visitas de clientes con ingresos familiares menores a $45,000 anuales cayeron casi dos dígitos en 2025, de acuerdo con el CEO de McDonald’s, Chris Kempczinski, en noviembre de ese año. Las ventas comparables de McDonald’s en el país cayeron 3.6% solo en el primer trimestre de 2025. Otras cadenas reportaron tendencias similares.

Los grandes restaurantes de comida rápida que apuestan por menús económicos están ganando cuota de mercado, especialmente en un entorno de inflación sostenida, según diversos análisis de consumo.

La excepción notable es Starbucks. El CEO Brian Niccol ha encaminado a la empresa hacia mejorar la experiencia del cliente, por encima de reducir sus precios. Esta estrategia implica tener baristas más capacitados, menos esperas, barra de complementos devuelta.

El resultado: sus ventas comparables subieron 7.1% en el segundo trimestre de 2026, el mejor registro en tres años. “Cuando les das una experiencia que sienten como única y especial”, afirmó Niccol ante inversionistas el 28 de abril de 2026, “eso vale para cada nivel de ingreso”.

Lo que esta estrategia significa para el presupuesto familiar hispano

Para una familia de cuatro que come fuera de casa dos veces por semana, el ahorro potencial entre elegir el menú de valor y el precio regular puede superar los $80 al mes, dependiendo de la cadena y la ciudad.

La recomendación es concreta: descargar las aplicaciones de las cadenas y comparar precios para elegir la mejor opción. Casi todos los menús económicos tienen precios aún más bajos en la app que en el mostrador, con acceso a ofertas exclusivas para miembros del programa de puntos.

Taco Bell, McDonald’s y Burger King tienen programas de lealtad gratuitos que amplifican aún más el ahorro.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre promociones de cadenas de comida rápida

¿Cuáles son las mejores ofertas de comida rápida disponibles en 2026?

Taco Bell ofrece artículos desde $1.19 en su Luxe Value Menu. Burger King tiene combos 2×$5 y 3×$7. Wendy’s tiene menús desde $4. McDonald’s mantiene el $5 Meal Deal y su McValue con artículos adicionales por $1.

¿Por qué las cadenas de comida rápida están bajando los precios en 2026?

Perdieron clientes de bajos ingresos tras años de aumentos. Las visitas de hogares que ganan menos de $45,000 anuales cayeron casi dos dígitos en 2025.

¿Cómo puedo ahorrar más en comida rápida usando la app?

Registrarse gratis en las apps de Taco Bell, McDonald’s, Burger King y Wendy’s da acceso a precios exclusivos, retos de puntos y combos que no están disponibles en el mostrador.

¿Starbucks también está bajando precios?

No. Starbucks evitó subir los precios de sus bebidas básicas en 2025 y apostó por mejorar el servicio. Como resultado, sus ventas comparables en EE.UU. crecieron 7.1% en el segundo trimestre de 2026.

¿Cuánto puede ahorrar una familia si elige los menús de valor?

Una familia de cuatro que come fuera dos veces por semana puede ahorrar más de $80 al mes eligiendo menús de valor frente al precio regular.

Conclusión

La guerra de precios en comida rápida continuará. Mientras la inflación siga por encima del 3%, las cadenas tienen incentivos claros para mantener o ampliar sus menús económicos. El riesgo real para el consumidor es que estas ofertas sean temporales: varios de los combos actuales tienen fechas de expiración o están sujetos a cambios por sede.

Para aprovechar estos precios, este es el momento. Sigue de cerca las apps de cada cadena para no perder las actualizaciones. El mercado está cediendo terreno. Eso no suele durar para siempre.

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