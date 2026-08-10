Dangogi guk: la polémica sopa tradicional que Corea del Norte promueve contra la ola de calor

Dangogi guk, la sopa de carne dulce —mejor conocida como sopa de carne de perro—, es un platillo tradicional de Corea del Norte que se ha hecho viral tras las recomendaciones del gobierno de ese país de consumirla para enfrentar la ola de calor que supera los 40 grados.

Los medios estatales emitieron la recomendación atribuyendo al platillo propiedades nutricionales que mejoran la salud.

Los beneficios nutricionales de este platillo son respaldados por opiniones médicas difundidas por el gobierno de Corea del Norte, en un artículo de salud publicado el 2 de agosto que defiende la recomendación como un remedio tradicional, según el medio oficial Rodong Sinmun citado por Reuters.

Sin embargo, el anuncio ha causado controversia, pese a que la dangogi guk es un plato tradicional y coincide con las recomendaciones de expertos de mantenerse hidratados con el consumo de sopas y otros alimentos ricos en agua.

Un médico del Hospital General de Pyongyang, citado en el artículo, recomendó el consumo regular de alimentos refrescantes como la sandía, los pepinos y las judías mungo, así como “alimentos nutritivos” que incluían sopa de carne de perro, gachas de pescado y gachas de judías rojas.

Además, recomiendan otros platillos como el samgyetang, una sopa de pollo rellena de ginseng, arroz glutinoso y dátiles, según la agencia estatal de noticias norcoreana.

Las recomendaciones culinarias van acompañadas de previsiones básicas para enfrentar las altas temperaturas, como una buena hidratación y consejos para nadar y realizar actividades al aire libre.

Platillo de concurso

Más allá de la ola de calor, Corea del Norte impulsa el dangogi guk como un símbolo nacional, al punto que se han realizado concursos culinarios en restaurantes especializados para reforzar el consumo de la carne de perro, recoge Xataka.

Aunque es un platillo tradicional, no está al alcance de todos por ser un plato costoso, según expertos y antiguos diplomáticos norcoreanos consultados por medios internacionales.

Lo cierto es que este remedio tradicional es inaccesible para buena parte de quienes sufren las altas temperaturas.

El impulso de esta sopa tradicional coreana en el Norte no tiene la misma aceptación en Corea del Sur, en donde en 2024 se aprobó una ley que prohíbe la cría, el sacrificio, la distribución y la venta de perros destinados al consumo humano.

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