Cocina de templo coreano: La dieta vegana sostenible y saludable que conquistó el mundo

Con más 1,700 años de historia budista,la cocina de templo coreana, va más allá de una dieta vegetariana. La riqueza de los ingredientes y las recetas reflejan una filosofía culinaria que promueve el respeto por la vida, la moderación y la gratitud.

Esta cocina que ha sido elevada a patrimonio inmaterial nacional en Corea, se basa en métodos de preparación a base de plantas que realzan los sabores naturales de los ingredientes de temporada y se compagina con una alineación perfecta con los valores actuales de sostenibilidad y vida consciente, según un comunicado de prensa.

La iniciativa es del Cuerpo Cultural del Budismo Coreano que ha impulsado una estrategia de diplomacia cultural muy exitosa, presentando la esencia del espíritu de esta cocina a foros internacionales como:

El 4.º Festival de Comida de Templos Coreanos en Seúl atrajo a más de 20.000 visitantes, demostrando un creciente interés juvenil (47% de los asistentes entre 20 y 30 años) en la cultura alimentaria sostenible.

Reunión de los expertos de Corea, EE. UU., Reino Unido e Italia para debatir su potencial como cultura culinaria sostenible.

El decano del Culinary Institute of America (CIA), Brendan R. Walsh, destacó la importancia del Ogwan-ge (Cinco Contemplaciones) y expresó su interés en incorporar los valores de esta cocina en el currículo del CIA.

En Francia el Venerable Yeogeo Sunim presentó el plato “Deodeok Beomuri” en una recepción de la embajada, con gran acogida.

En Reino Unido se celebró la “Semana de la Comida Coreana de Templos” con el Centro Cultural Coreano y Le Cordon Bleu de Londres, en donde la Venerable Yeogeo Sunim ofreció una conferencia magistral.

Mientras que la venerable Jeong Kwan Sunim, conocida por su aparición en Chef’s Table de Netflix, realizó un pop-up y un almuerzo, mostrando su enfoque sobrio y meditativo.

Emil Minev, decano de Le Cordon Bleu Londres, apoyó el esfuerzo para registrar la comida de templo en la UNESCO, señalándola como una práctica culinaria que encarna la armonía con la naturaleza.

Rumbo a ser declarada patrimonio de la humanidad

Con el presedente de haber sido declarada patrimonio nacional en Corea se abre la posibilidad de dar el primer paso para la inscripción como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, con la visión de que se convierta en un “modelo reconocido de vida sostenible y bienestar espiritual”.

Para los turistas que viajan a Corea, pueden vivir la experiencia de primera mano en los siguientes templos:

Centro de Comida de Templos Coreanos (Insadong): Ofrece talleres introductorios de un día, perfectos para participantes internacionales.

Balwoo Gongyang: El primer restaurante de comida de templo del mundo con estrella Michelin, donde se pueden saborear platos con ingredientes frescos de temporada.

La comida de templo coreana está demostrando que la sabiduría curativa, contemplativa y sostenible de un simple plato puede ser un poderoso vehículo de conexión global.

El venerable Yeogeo dio una conferencia en el campus de Le Cordon Bleu en Londres. Crédito: PR | Cortesía

