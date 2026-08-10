Departamento de Estado confirma que la administración Trump ha revocado más de 175,000 visas

El Departamento de Estado confirmó este lunes que la administración Trump ha revocado más de 175,000 visas de ciudadanos extranjeros, tras detectar violaciones a las condiciones de estos documentos, vinculadas a actos delictivos e incitaciones a la violencia.

La cifra representa un promedio superior a las 10,000 cancelaciones al mes en 2026, un incremento frente al registro de 2025, periodo en el que se contabilizaron algo más de 8,000 anulaciones en total, sumadas al informe oficial de enero sobre más de 100,000 visados revocados durante el ciclo previo.

Under President Trump and Secretary Rubio’s leadership, the State Department will continue to identify, investigate, and revoke the visas of foreign nationals who threaten the safety of the American people.



A U.S. visa is a privilege, not a right. pic.twitter.com/1m8ApCmKU7 — Department of State (@StateDept) August 10, 2026

Causas de las anulaciones de visas según el departamento

Según el Departamento de Estado, la causa principal de estas medidas responde a “encuentros con las fuerzas del orden”. De acuerdo The Hill, esta explicación generó inquietud entre abogados de inmigración, quienes advierten que se podrían estar anulando permisos por infracciones menores o señalamientos que no atravesaron un proceso judicial.

“La mayoría de estas visas fueron revocadas debido a encuentros con las fuerzas del orden por diversos delitos, entre los que destacan la agresión, la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, el robo y los delitos relacionados con las drogas. Un porcentaje significativo de visas fueron revocadas por conducción temeraria, agresión sexual, abuso infantil, fraude, malversación de fondos y otros delitos”, apuntó el departamento.

En ese sentido, la institución reafirmó que continuarán identificando, investigando y revocando las visas de “ciudadanos extranjeros que amenacen la seguridad del pueblo estadounidense.”

“Una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho. El Departamento mantiene su compromiso de utilizar todas las herramientas disponibles para proteger a nuestras comunidades de quienes abusan de ella”, concluyó el departamento.

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