Agenda comunitaria NYC: mochilas escolares gratuitas, taller de salud y mucho más

Mientras las familias de la ciudad de Nueva York se preparan para el nuevo año escolar, el New York Restoration Project (NYRP) organizará una serie de repartos gratuitos de mochilas y útiles escolares en toda la ciudad.

Los eventos, que han contado con el apoyo de la Citizens Philanthropic Foundation, se llevarán a cabo durante todo agosto en huertos comunitarios seleccionados del NYRP, ayudando a que los niños tengan acceso a los materiales que necesitan para comenzar el año escolar listos para aprender.

Cada mochila contendrá cuadernos, útiles de escritura, lápices, barras de pegamento y otros artículos básicos para el aula. Los niños deben estar presentes para recibir una mochila.

Los eventos incluyen:

Sábado 15 de agosto: Jardín Mildred T. Rhodebeck (Hunts Point, El Bronx)

Sábado 15 de agosto: Jardín Comunitario de Glover Street (Castle Hill, El Bronx) • Domingo 16 de agosto: Jardín Comunitario 50 Cent (Jamaica, Queens)

Viernes 21 de agosto: Jardín Comunitario de Essex Street (Cypress Hills, Brooklyn)

Sábado 22 de agosto: Parque Sherman Creek (Inwood, Manhattan)

Sábado 22 de agosto: Jardín Comunitario McLeod’s (Brownsville, Brooklyn)

Sábado 29 de agosto: Jardín Infantil Home Depot y Jardín Comunitario Los Amigos (East Harlem, Manhattan)

Domingo 30 de agosto: Jardín Comunitario de Eastchester Road (Eastchester, El Bronx)

“Nuestra entrega anual de mochilas es un evento destacado para New York Restoration Project y una excelente manera de apoyar a los niños de nuestra ciudad en su regreso a clases”, dijo Lynn Bodnar Kelly, directora ejecutiva de NYRP. “Nos enorgullece utilizar nuestros jardines para estos eventos y ayudar a nuestras comunidades a tener un buen comienzo del año académico”.

Para más información, visite nyrp.org/backpacks o siga a NYRP en Instagram para estar al día: https://www.instagram.com/nyrp/.

Sobre el envejecimiento con VIH

La Latino Commission on Aids invita a la comunidad a su seminario virtual “Viviendo Bien, Envejeciendo con Fortaleza: Voces Latinas sobre el Envejecimiento con VIH” este jueves 13 de agosto a las 6 p.m. Esta jornada ofrece una conversación con tres personas latinas que compartirán sus experiencias personales sobre el envejecimiento con VIH, los retos que han enfrentado, las herramientas que les han permitido mantenerse saludables y los mensajes de esperanza que desean transmitir a otras personas. Este seminario virtual busca promover el envejecimiento saludable, reducir el estigma y fortalecer el empoderamiento de las personas latinas mayores que viven con VIH. Los presentadores serán: Aracelis Quiñones, coordinadora de Poder Latino, un programa de la Comisión Latina sobre el SIDA; Alberto José Pérez Bermúdez, un reconocido activista latino y Christian Chan, consultor del Programa Ryan White de la Comisión Latina sobre el SIDA. Interesados pueden registrarse en https://latinoaids-org.zoom.us/webinar/register/WN_uWlgTcLwTiGA1ELtO0Nb-g#/registration.

Servicios legales sin costo

Queens Community House ofrece servicios legales de inmigración gratuitos para residentes de Corona y Elmhurst. Los servicios incluyen consultas, peticiones familiares, ajuste de estatus, autorización de trabajo, solicitudes de ciudadanía estadounidense, tarjetas de residencia, renovaciones de DACA y peticiones para eliminar condiciones de residencia. Para hacer una cita, llame al 718-592-5757 ext. 245.

Clínica de vivienda

La concejal Sandy Nurse informa que desde el mes de septiembre, sus constituyentes pueden recibir asistencia personalizada de St. Nick’s Alliance para su perfil de Housing Connect. Estas sesiones se llevarán a cabo el segundo y cuarto martes de cada mes en la oficina del distrito de la concejal 56 Pennsylvania Ave., Brooklyn). Puede confirmar su asistencia en: tinyurl.com/D37HousingConnect. Además, las clínicas legales de vivienda, organizadas junto con Communities Resist, continuarán realizándose el primer y tercer jueves de cada mes. Inscríbase para la próxima sesión, el jueves 20 de agosto, visitando: tinyurl.com/D37legal.

Evento en Hunter College

El sábado 19 de septiembre, de 9 a.m. a 5 p.m., en Hunter College se realizará ‘CityCamp NYC’, donde vecinos, funcionarios públicos, líderes cívicos, tecnólogos y activistas se reúnen para u un evento participativo abierto, con el fin de explorar la intersección entre la democracia, la sociedad civil y las operaciones gubernamentales. Las entradas están disponibles en https://ti.to/betanyc/citycamp-nyc-2026.

Experiencia inmersiva en Times Square

Visitantes recorren la exposición ‘Eternal Midnight’ como parte de ‘Times Travel’, la más reciente experiencia inmersiva en One Times Square. La atracción abrió al público el 7 de agosto y ofrece acceso a diversas experiencias narrativas virtuales, a cinco de las históricas bolas de Nochevieja y a la pasarela elevada (Skywalk) de Times Square.

Crédito: Sarah Yenesel | EFE

Clases de ciudadanía

La Domínico-American Society of Queens ofrece un curso de diudadanía con el profesor y experto en el tema Moises Pereyra. Las clases son los sábados a las 10 a.m. Se aconseja llamar con anticipación para hacer reservaciones y obtener una lista de documentos necesarios. Para más información contactar a Sara Castillo. La Dominico-American Society of Queens está localizada en el 40-27 97th street Corona, Queens. Tel. (718) 457-5395. info@dominicoamerican.org, http://www.dominicoamerican.org/.

Asistencia en vivienda e inmigración

La oficina de la asambleísta Catalina Cruz ofrece ayuda a sus constituyentes en temas de vivienda, inmigración, beneficios públicos o cualquier otro asunto. Puede ponerse en contacto con su oficina llamando al (718) 458-5367 o enviando un correo electrónico a vazqueze@nyassembly.gov. Se recomienda llamar para hacer una cita. Su horario es de lunes a jueves de 10 a.m. a 6 p.m.

Programa de tutoría

El programa Star Tutoring de Goddard Riverside está aceptando solicitudes de personas mayores de 15 años interesadas en ayudar a un estudiante a mejorar académicamente y fomentar sus intereses. Los estudiantes y tutores se reúnen una vez a la semana durante dos horas a lo largo del año escolar 2026-27, con opciones tanto presenciales como remotas. Los tutores reciben una orientación y tienen acceso a materiales didácticos para una amplia variedad de materias y niveles escolares. Inscríbase a través de https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcApLL0Z_ZhmdbqqeStZgJVNG2xz1geni8F6Q9fVRlK7-yJQ/closedform?pli=1 y obtenga más información sobre el programa en https://goddard.org/programs/children-and-youth/starlearningcenter/.

Servicios de apoyo a inquilinos

La senadora estatal Julia Salazar junto a Cypress Hill Local Development Corporation ofrece, el tercer lunes de cada mes una jornada de asesoramiento para propietarios en la oficina de la senadora Salazar (212 Evergreen Ave, Brooklyn) de 10 a.m. a 4p.m. Habrá asistencia gratuita con orientación sobre la Línea de Crédito sobre el valor líquido de la vivienda (HELOC), prevención de la ejecución hipotecaria, refinanciación de tu hipoteca, orientación para compradores por primera vez, información sobre hipotecas inversas y asesoración financiero y planificación presupuestaria. Para obtener mayor información, puede llamar al (718) 573-1726 o escribir a teamsalazar@nysenate.gov.

Asistencia a veteranos

La concejal Gale Brewer informa que el último martes de cada mes, de 10 a.m. a 3 p.m., en su oficina de distrito (563 Columbus Ave.), un representante de ‘Veterans of Foreign Wars’ estará disponible para asistir a los veteranos que soliciten beneficios del Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA), ya sean por discapacidad, pensión, atención médica, dependientes, educación o préstamos hipotecarios. Los interesados deben traer sus registros de servicio militar y el formulario de baja DD214; no es necesaria una cita previa. Más información: 212-873-0282.

Mamografías gratis

El Programa Móvil de Mamografías de la American-Italian Cancer Foundation (AICF) invita a las neoyorquinas de 40 años y más, que no tienen seguro, a realizarse la prueba de forma gratuita. Haga una cita previa en el 1 (877) 628-9090.