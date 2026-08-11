Tribunal debe aclarar ciudadanía por nacimiento tras nueva orden de Trump, solicita moción judicial

Una moción presentada por diversas organizaciones civiles busca que la Corte de Distrito de New Hampshire aclare el alcance de la determinación de la Corte Suprema sobre la protección a la ciudadanía por nacimiento, luego de una nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump.

El nuevo esfuerzo legal advierte que la orden del presidente Trump buscan darle la vuelta a la decisión de la Corte Suprema.

“Esta orden es un intento desesperado y descarado de eludir la decisión de la Corte Suprema y ampliar un conjunto muy limitado de excepciones a la 14.ª Enmienda. Como la Corte ya ha afirmado, es la Constitución, no el presidente, quien determina quién es estadounidense y quién tiene voz en nuestra democracia”, afirmó Aarti Kohli, directora ejecutiva del Caucus de Derecho Asiático. “Las comunidades inmigrantes sabemos que nuestros derechos están en juego, especialmente cuando el gobierno nos usa como chivos expiatorios. La administración Trump ya perdió una vez y volverá a perder”.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la ACLU de Nuevo Hampshire, la ACLU de Maine, la ACLU de Massachusetts, el Fondo de Defensa Legal, el Caucus de Derecho Asiático y el Fondo de Defensores de la Democracia son los grups que defendieron con éxito el caso Trump versus Barbara, sobre el cual el Máximo Tribunal que la Decimocuarta Enmienda protege la ciudadanía por nacimiento.

“Es posible que al presidente Trump no le guste que la ciudadanía por derecho de nacimiento sea un derecho constitucional, y puede que no le guste haber perdido en la Corte Suprema, pero eso es irrelevante”, declaró Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU y abogado principal. “Ya es hora de que cesen estos ataques ilegales y crueles contra la ciudadanía de los niños”.

El grupo que presenta la moción busca que el tribunal garantice el alcance de la decisión del 30 de junio de la Corte Suprema, donde se aclara que una orden ejecutiva no puede modificar la Constitución.

“La Corte Suprema no podría haber sido más clara: fue inconstitucional el intento del presidente Trump de redefinir, mediante una orden ejecutiva, quién es ciudadano estadounidense”, declaró Amia Trigg, subdirectora de litigios del Fondo de Defensa Legal. “Ahora, el presidente intenta redoblar su ataque ilegal contra esta protección constitucional. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras el poder ejecutivo ignora flagrantemente la autoridad de la Corte en su cruzada contra los niños estadounidenses”.

La primera orden de Trump, firmada en enero de 2025, intentó bloquear la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados y otros extranjeros cuyos bebés nacieran en territorio estadounidense.

El intento de excepciones de Trump

La moción arranca señalando que el presidente Trump busca aplicar excepciones sobre la ciudadanía por nacimiento que no marca la Constitución, incluso recuerda el caso United States versus Wong Kim Ark, cuando el Máximo Tribunal aclaró que la Decimocuarta Enmienda “no está sujeta a revisión ejecutiva”.

Las organizaciones advierten el riesgo de la implementación de la orden “Continuando con la protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, firmada el 6 de agosto pasado por Trump.

“A pesar de la clara directriz de la Corte Suprema, esta nueva orden viola la orden judicial preliminar vigente de la Corte, ya que pretende privar a los miembros de la demanda colectiva provisionalmente de la ciudadanía por derecho de nacimiento, a pesar de la reciente decisión de la Corte Suprema”, indica la moción. “Para evitar cualquier duda al respecto, la Corte debería recalcar que el gobierno no puede privar a los miembros de la demanda colectiva de la ciudadanía mediante órdenes ejecutivas u otras afirmaciones igualmente erróneas del poder ejecutivo sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento”.

El tribunal debería determinar una “medida cautelar preliminar” para bloquear los nuevos esfuerzos de la administración Trump.

“El último intento del presidente Trump de socavar la ciudadanía por derecho de nacimiento es tanto inútil, como cruel, desde el punto de vista constitucional”, declaró Norm Eisen, cofundador y presidente ejecutivo del Fondo de Defensores de la Democracia. “Ya hemos visto esta estrategia de esta administración, y los tribunales han dejado claro en repetidas ocasiones que la Decimocuarta Enmienda no puede ser reescrita por decreto ejecutivo”.

Molly Curren Rowles, directora ejecutiva de la ACLU de Maine, indicó que se continuará defendiendo la ciudadanía por nacimiento.

“Las órdenes ejecutivas de Trump son un torpe intento de distraer al pueblo estadounidense del claro fallo de la Corte Suprema: que la ciudadanía por derecho de nacimiento está protegida por nuestra Constitución”, afirmó Carol Rose, directora ejecutiva de la ACLU de Massachusetts.