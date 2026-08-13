Clima de hoy en Nueva York para este jueves 13 de agosto
Encuentra el pronóstico meteorológico de hoy para Nueva York, cómo estará el tiempo y las condiciones climáticas este jueves 13 de agosto.
¿No tienes claro qué ropa ponerte para salir este jueves en Nueva York? La predicción del clima para las próximas horas en la Gran Manzana apunta a una temperatura máxima de 86 grados Fahrenheit (30ºC) y una mínima de 70 grados Fahrenheit (21ºC). Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que vas a percibir rondará los 91ºF (33ºC) de máxima y 91ºF (33ºC) de mínima.
Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 5.59 mph durante la primera mitad del día y los 3.73 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:04 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:57 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.
El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York
El clima en Nueva York mañana se espera escasa nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 64 y los 84 grados Fahrenheit (18 y 29 grados Celsius).
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El clima en Nueva York
Nueva York cuenta con un clima fundamentalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.
¿Qué clima hay en Estados Unidos?
Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.
El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas calurosas, inviernos frescos y muchas precipitaciones.
En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.
El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Los dos tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.