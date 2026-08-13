Pronóstico del clima en Chicago para este jueves 13 de agosto

Como bien es sabido el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede alterar tu rutina. Y como somos conscientes, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy jueves 13 de agosto.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Presta atención a las previsiones y consulta día a día los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 79 grados Fahrenheit (26ºC) y una mínima de 70 grados Fahrenheit (21ºC) . Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

La probabilidad de que llueva es del 99 durante la primera mitad del día y del 94 a lo largo de la noche. Luego, tendremos cielos cubiertos.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 6.84 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 05:56 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:54 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima en Chicago mañana se esperan nubes y claros con probabilidad de tormentas y lluvia. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 79 grados Fahrenheit (26ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 73 (23 grados Celsius). ¿Mañana llueve en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 55% por la mañana, 88% por la tarde y 55% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar cada día nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es aconsejable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por la dificultad de acertar con el tiempo, pero con la preparación adecuada, sin duda podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. No te olvides: si siempre te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si quieres más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima