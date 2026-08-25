Luis de la Fuente revela que Lionel Scaloni le pidió disculpas: “Los jugadores de España fueron víctimas”

Tras la violenta escena que regalaron los jugadores de Argentina tras perder la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Lionel Scaloni se disculpó con su par, Luis de la Fuente. Así lo reveló el seleccionador español en una reciente entrevista.

De la Fuente dio a conocer el pasado lunes que recibió mensajes de “disculpa” por parte del seleccionador argentino, Lionel Scaloni, y de algunos jugadores e insistió en que sería bueno que no “volvieran” a suceder esas situaciones por el “bien” del fútbol, que debe “educar y formar en valores” a los más jóvenes.

Asimismo, señaló que sus jugadores fueron las “víctimas” y los “perjudicados” tras la trifulca iniciada por los futbolistas argentinos al término del encuentro.

En su declaración durante una entrevista en el programa ’25 horas’ de Radio Nacional de España, el estratega criticó el comportamiento de los jugadores de Argentina.

También precisó que son cosas que “destacan” en el mundo del fútbol y que hay que “visibilizar” para que no se produzcan “más” porque es algo “intolerable e inadmisible”.

“Lo que no se puede dar es esa imagen, ante más de dos mil millones de personas. Pero lo más importante es que nuestros jugadores fueron las víctimas; nadie tuvo nada que ver en ninguno de esos enfrentamientos, fueron víctimas y, verdaderamente, los perjudicados de todas esas situaciones”, sentenció.

Las declaraciones de De la Fuente se dan después de que la Comisión Disciplinaria de la FIFA publicara el pasado viernes las sanciones a los jugadores implicados en la tángana tras la final.

La FIFA determinó 10 partidos de suspensión para Leandro Paredes, siete a Nahuel Molina, tres al técnico Roberto Ayala y uno a Thiago Almada, por parte de Argentina, y otro al jugador español Gavi.

Las agresiones de los jugadores argentinos se desencadenaron nada más sonar el pitazo final. Los jugadores de La Roja saltaron desde el banquillo y los que ya estaban en el césped estallaron en gritos para celebrar su segundo campeonato del mundo gracias al gol de Ferran Torres.

En medio del desborde, mientras Rodri, recién coronado Balón de Oro del Mundial, corría para celebrar, Molina le soltó un leve puñetazo a la altura del abdomen.

La acción casi pasó inadvertida entre el tumulto y la euforia. Ese pequeño estallido de rabia y gesto antideportivo terminó desatando una cadena de agresiones en el campo. Lo que empezó como un impulso aislado abrió la puerta a escenas como la de Paredes.

Mientras España celebraba su título mundial tras el pitido final, el argentino se encaró con Eric García, lo sujetó del cuello con violencia y trató de agredirlo.

Gavi lo advirtió y corrió de inmediato a frenar la acción, pero Paredes se revolvió y, con la ayuda de Almada, acabó derribando al propio Gavi sobre el césped. Todo esto mientras Lionel Scaloni intentaba separar.

Otra de las imágenes de agresión que dejó el mal perder de Argentina fue la agresión del miembro del cuerpo técnico, Roberto Ayala. El exjugador propinó un puñetazo en el rostro al futbolista Dani Olmo.

En medio del tumulto por el pequeño conato de bronca entre españoles y argentinos, con Scaloni intentando separar, Olmo intentó meterse entre la aglomeración.

No obstante, fue sacado por Ayala, quien en medio del retroceso del futbolista le dio un golpe en la cara. Al jugador del FC Barcelona le acompañaba Eric García.



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