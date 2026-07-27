Lionel Scaloni no confirmó su continuidad tras pedir perdón por la derrota de Argentina

Lionel Scaloni no utilizaba su cuenta de Instagram desde 2023. Tras una semana de infinitas e intrincadas sensaciones, el seleccionador argentino quiso poner en perspectiva todo lo vivido tras la final ante España, en un extenso mensaje acompañado de una fotografía junto a su cuerpo técnico.

“Después de una semana intensa donde se han entrelazado la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad, los nervios con la calma, puedo sentarme a escribir unas palabras, que aunque saben que no me gustan mucho las redes, puede que sea el mejor medio para hacérselo llegar”, comenzó el entrenador.

Más adelante, el DT dejó una de las frases más fuertes de su publicación: “Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida”.

Destacó los valores del equipo

Scaloni remarcó cuál considera que fue el mayor logro del equipo más allá del resultado deportivo. “Pero quiero que se queden con lo que hemos intentado mostrarles a este grupo de jugadores, mis guerreros, como así los definía cuando le hablaba de ellos a mi esposa”.

Scaloni también enumeró los valores que, según su visión, representó el plantel durante el torneo: “El esfuerzo, las ganas, el querer, el yo puedo, el no bajar los brazos (aunque todo se ponga cuesta arriba), el darlo todo (aunque ya no tengas más), el aguantar baldazos de agua fría (DE GENTE QUE NO NOS CONOCE), el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro… Eso es el verdadero trofeo”.

En el tramo final del texto, el entrenador agradeció a todos los que formaron parte del camino mundialista: “Eternamente agradecido a mi cuerpo técnico, jugadores, al personal de AFA, aquellos que de forma silenciosa trabaja para que estemos cómodos y a cada uno de ustedes por el cariño recibido”.

La publicación concluyó con una posdata: “Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro”.

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