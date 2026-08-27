Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 27 de agosto al 2 de septiembre

“Jellyfish Rave” en el Liberty Science Center

El Liberty Science Center (Liberty State Park 222 Jersey City Boulevard) invita a vivir una noche bajo las estrellas con su primer “Jellyfish Rave”, este jueves 27 de agosto, desde las 6 pm. La celebración, titulada Bikini Bottom Bash!, combinará música, ciencia y entretenimiento antes de observar un eclipse lunar parcial, aproximadamente a las 12:12 am del viernes 28 de agosto. El programa incluye un nuevo espectáculo láser de SpongeBob, presentaciones de Eclipse Show, Dark Side of the Moon de Pink Floyd, una charla gratuita sobre la posibilidad de vida en el cosmos y acceso para adultos a la exhibición Power of Poison. También habrá DJ, comida y bebidas. Para más información, visite: LSC.org.

Foto: Liberty Science Center

Arquitectura e historia de Midtown

La 34th Street Partnership ofrece recorridos guiados gratuitos a pie para descubrir la arquitectura, historia y evolución de Midtown Manhattan desde una nueva perspectiva. Las visitas, dirigidas por Custom NYC Tours, se realizan algunos viernes a la 1 pm y parten de Plaza33, en 33rd Street y Seventh Avenue. Las próximas fechas son: viernes 28 de agosto, recorrido por Penn Station; viernes 18 de septiembre, recorrido Art Deco; viernes 9 de octubre, recorrido histórico; y viernes 30 de octubre, nuevamente Penn Station. La actividad es ideal para neoyorquinos y visitantes interesados en conocer las historias detrás de algunos de los edificios más reconocibles de la ciudad. La participación es gratuita. Para más información y detalles de los recorridos, visite: 34thstreet.org.

Foto: 34th Street District

Myriam Hernández trae su “Tauro World Tour”

La reconocida cantante, compositora e intérprete chilena Myriam Hernández, una de las voces femeninas más emblemáticas de la música romántica latinoamericana, regresa a Estados Unidos con su esperado “Tauro World Tour 2026”, una gira que celebra su trayectoria, su legado musical y la conexión inquebrantable que mantiene con varias generaciones de seguidores. Y este viernes 28 de agosto se estará presentando en el United Palace Theatre (4140 Broadway, NY) a las 8:00 pm; y el sábado 29 de agosto en el Ritz Theatre de Elizabeth (1148 E Jersey St, Elizabeth, NJ), a las 8:30 pm. El concepto de “Tauro World Tour 2026” nace de una dualidad que representa la esencia de Myriam Hernández: sensibilidad y romanticismo, junto con fuerza, permanencia y vigencia. Para boletos, visite: ticketmaster.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Calpulli Danza Mexicana presenta “Native Mexico”

Kaatsbaan Cultural Park presenta “Calpulli Danza Mexicana: Native Mexico: Dances of the First Peoples”, este sábado 29 de agosto, como parte de su Festival Anual 2026. El espectáculo invita al público a conocer las tradiciones de los pueblos Mexika, Purépecha, Zapoteca, Totonaca, Maya, Olmeca y Tolteca mediante ocho danzas, vestuarios, relatos y música en vivo, en un encuentro que conecta el pasado prehispánico con el presente. La presentación será en Kaatsbaan Cultural Park (120 Broadway, Tivoli, NY 12583). A la 1:00 pm. Para boletos y más información, visite: kaatsbaan.org/performances-festivals.

Foto: Cortesía

Sunset Circus llega al Bryant Park

La compañía Parallel Exit presenta “Sunset Circus” el sábado 29 de agosto, como parte de Bryant Park Picnic Performances presented by Bank of America. La propuesta convierte el parque en un circo al aire libre con actos aéreos, malabares, acrobacias y comedia física. Siete artistas circenses, con experiencia en producciones de Cirque du Soleil, Big Apple Circus y otros escenarios, ofrecerán una función para toda la familia. Un enorme trampolín será uno de los protagonistas del espectáculo. La entrada es gratuita y no se requieren boletos. De 5:00 a 6:00 pm. Para más información, visite: bryantpark.org/calendar/event/sunset-circus.

Foto: Maike Schulz

“Dominican Night’ en Prospect Park

El presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, presenta “Dominican Night at the Bandshell”, una noche dedicada a la música dominicana, este sábado 29 de agosto. El concierto contará con Teodoro Reyes (foto), leyenda de la bachata, La Insuperable, conocida como “La Mami del Swagger” y figura del dembow dominicano, y Aris Jackson, quien fusiona ritmos tropicales y música latina con un estilo carismático. También participará DJ Mega Jay. El evento forma parte de BRIC Celebrate Brooklyn!, el festival gratuito de artes escénicas al aire libre de mayor trayectoria en Nueva York. Las puertas abren a las 5 p.m. y el espectáculo comienza a las 6 pm, en el Lena Horne Bandshell (141 Prospect Park W, Brooklyn). Para más información, visite: bricartsmedia.org.

Foto: Cortesía

Dance Theatre of Harlem en el Lehman Center

El Lehman Center for the Performing Arts (250 Bedford Park Blvd. West, Bronx) presenta a “Dance Theatre of Harlem”, este sábado 29 de agosto. La reconocida compañía ofrecerá una presentación única que combina la elegancia y precisión del ballet clásico con obras contemporáneas y un destacado despliegue de técnica y atletismo. El espectáculo celebra el legado de una de las instituciones de danza más importantes de Estados Unidos y está dirigido a públicos de todas las edades. A las 7:00 pm. Para adquirir boletos, visite: lehmancenter.org.

Foto: Nir Arieli

Concierto de Zarabanda en el National Sawdust

El lunes 31 de agosto, National Sawdust (80 North 6th St, Brooklyn) presentará el concierto de lanzamiento del álbum “Zarabanda Variations”. El programa explorará la historia de la zarabanda, una danza rápida, rítmica y sensual con raíces en tradiciones precolombinas, árabes y africanas que llegó al Caribe y posteriormente se popularizó en las calles de España. Considerada provocativa, llegó a ser prohibida temporalmente y, durante el periodo barroco, evolucionó hacia la sarabande, una danza más lenta y elegante. El concierto reúne a Mariana Flores Bucio, Wilfrido Terrazas, Jonny Allen, Miranda Cuckson, Carrie Frey, Keir GoGwilt, Alec Goldfarb, Kyle Motl, Coleman Itzkoff, Vicente Atria y Edgar Garcia. A las 7:30 pm. Para boletos y más información, visite: NationalSawdust.org.

Foto: Lawrence Sumulong

En Broadway: Paranormal Activity

Paranormal Activity, la nueva obra de Broadway, logra reimaginar el género de terror moderno con una intimidad escalofriante que solo el teatro en vivo es capaz de proporcionar. Bajo la dirección de Felix Barrett y libreto de Levi Holloway, la trama sigue de cerca a James (Travis A. Knight) y Lou (Cher Álvarez), una pareja que se muda de Chicago a Londres intentando escapar de un tormentoso pasado, solo para descubrir la perturbadora verdad de que los lugares no están embrujados, sino las personas. Respaldados por las actuaciones de Shannon Cochran y Eva Kaminsky, el montaje en envuelve por completo al espectador. El diseño de ilusiones de Chris Fisher, combinado con el diseño de sonido de Gareth Fry, construye una atmósfera inmersiva de tensión psicológica absoluta. Esta innovadora producción se consolida como una experiencia teatral imperdible y aterradora que desafía las expectativas del público. En el August Wilson Theatre (245 West 52nd Street). Boletos: https://paranormalbroadway.com.