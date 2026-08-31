Oresky & Associates apoya la vuelta a las aulas en El Bronx

Como parte de su compromiso con la comunidad, Oresky & Associates se unió a NYC Health + Hospitals/Lincoln como patrocinador comunitario de su evento de Regreso a Clases, celebrado el pasado 26 de agosto, para apoyar a niños y familias de la comunidad mientras se preparan para el nuevo año escolar.

Al evento, realizado en el Great Lawn del hospital, acudieron más de 500 niños y sus familias de diferentes vecindarios de El Bronx en una jornada dedicada a la educación, la salud, los recursos comunitarios y la diversión familiar.

Oresky & Associates, cuya oficina principal está ubicada en el Condado de la Salsa, entregó más de 500 loncheras a los niños de la comunidad, mientras que otras organizaciones y colaboradores ofrecieron mochilas, útiles escolares, información de salud y otros recursos para las familias. En el evento, los niños también disfrutaron de juegos, música, pintura de caras, helados, algodón de azúcar y rifas.

“El Bronx es nuestra comunidad. Estas son las familias y los vecinos con quienes convivimos y a quienes servimos todos los días. Apoyar a la próxima generación de nuestra comunidad es muy importante para nosotros, y estamos agradecidos con Lincoln Hospital por reunir a tantas familias y darnos la oportunidad de contribuir”, dijo Jacob Oresky, fundador de Oresky & Associates y quien es nativo de ese condado.

“Ver a más de 500 niños irse con útiles y entusiasmados por comenzar el nuevo año escolar hizo de este un día muy especial”, agregó.

Esta jornada de ‘Regreso a Clases’ forma parte de los esfuerzos continuos del hospital Lincoln para conectar a los residentes de El Bronx con servicios de salud, organizaciones comunitarias y recursos que apoyan a las familias.