Filipe Luís insiste por Erik Lira: Mónaco buscará ficharlo en el próximo mercado

Filipe Luís no se da por vencido en su intención de llevar a Erik Lira al AS Mónaco. El entrenador brasileño confirmó que el mediocampista mexicano continúa siendo uno de sus objetivos y aseguró que insistirá por su contratación cada vez que vuelva a abrirse el mercado de fichajes.

La llegada de Lira al conjunto del Principado estuvo cerca de concretarse, pero finalmente la operación no pudo completarse antes del cierre del mercado. Sin embargo, la caída de la negociación no cambió la postura del técnico, quien mantiene al futbolista de Cruz Azul entre sus principales opciones.

La honestidad de Filipe Luis tras el 1-2 del Monaco ante el PSG:



Sobre ganar a Luis Enrique: “Se lo he dicho tras el partido: para mí no es el mejor del mundo, es uno de los mejores entrenadores en la historia. Se lo dije. He copiado muchas cosas de Luis Enrique. Le he estado? pic.twitter.com/j3Ddy59QH5 — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) September 4, 2026

Al ser consultado sobre la posibilidad de que el Mónaco vuelva a intentar su contratación durante el mercado de invierno, Filipe Luís fue contundente.

“Hombre, por supuesto. Siempre quiero a los grandes jugadores a mi lado”.

El brasileño agregó: “No pudo ser, no pudo venir, pero yo seguiré empujando por él cada mercado que se abra”, en declaraciones a Fox.

La intención también cuenta con el respaldo de la directiva. Carlos Aviña, director deportivo del Mónaco, confirmó que el club continuará siguiendo de cerca al jugador mexicano, aunque una futura negociación estará condicionada por distintos factores.

Filipe Luís destaca el talento y liderazgo de Erik Lira

La admiración de Filipe Luís por Erik Lira va más allá de sus características como mediocampista. El entrenador considera que el futbolista mexicano tiene la calidad necesaria para competir en Europa y ha resaltado especialmente su capacidad para manejar el balón, su liderazgo y la intensidad con la que juega.

El técnico recordó incluso un enfrentamiento entre Cruz Azul y Flamengo, cuando todavía dirigía al conjunto brasileño. En aquel encuentro decidió asignarle una marca individual a Lira, una medida que, según explicó, no suele utilizar.

“Lira para mí es top, top, top, top, top. Tiene nivel de Europa. De hecho, si veis el partido Flamengo-Cruz Azul, le puse una marca individual. Nunca, casi nunca hago esto”, señaló Filipe Luís.

El entrenador también valoró la personalidad y la pasión del jugador de Cruz Azul, dos características que considera importantes para dar el salto al futbol europeo.

“Como dije, es un jugador diferente y no tengo ninguna duda que volverá a tener oportunidades”, afirmó.

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