El precio de las entradas para las finales de Wimbledon supera los $500 dólares por primera vez

Los boletos para las finales del torneo de Wimbledon alcanzarán las £400 ($525 dólares) por primera vez en la historia del certamen, lo que representa un incremento del 14% en comparación con las tarifas establecidas durante la edición anterior.

El Grand Slam británico mantiene su tradicional sistema de comercialización distribuido en tres modalidades exclusivas: los abonos quinquenales que otorgan acceso garantizado a una pista específica durante un lustro, el sorteo público de boletos que permanecerá abierto hasta el 14 de septiembre y la histórica cola física realizada diariamente en las inmediaciones del recinto para el público general.

A pesar del ajuste tarifario, representantes de la organización defendieron la estructura de costos al calificar los precios como “altamente competitivos” dentro del panorama de los grandes espectáculos deportivos internacionales.

Asimismo, la institución ratificó la política de equidad tarifaria implementada en 2022, la cual mantiene montos idénticos tanto para la definición del cuadro masculino como para la final del cuadro femenino.

Con este ajuste económico en las localidades de mayor categoría, la competición londinense busca absorber el incremento global de costos operativos mientras sostiene el nivel de ingresos directos del torneo sobre hierba más emblemático del circuito profesional.

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