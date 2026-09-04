Real Madrid cae ante el Betis y pierde el invicto en LaLiga

El Real Madrid perdió 1-0 ante el Betis en la jornada 4 de LaLiga y perdió el invicto en la temporada 2026-2027.

El club madrileño falló un penal en las piernas de Kylian Mbappé y les anularon un gol de Carlos Espí en los minutos finales por posición adelantada en La Cartuja.

Troy Parrott fue el héroe de los sevillanos tras anotar tras un rebote de Thibaut Courtois y darle la victoria.

El Madrid podría dejar la cima de La Liga en esta misma fecha si el Barcelona consigue sumar tres puntos este domingo frente al Valencia en Mestalla.

TROY PARROTT WITH A LATE GOAL FOR REAL BETIS OVER REAL MADRID ? pic.twitter.com/WaRB9XiNQ5 — ESPN FC (@ESPNFC) September 4, 2026

Kylian Mbappé falló el gol del empate

El Real Madrid rozó el empate dos veces en el descuento: con el golazo de Carlos Espí anulado por un fuera de juego previo y con un penalti de Natan sobre Vinicius que Mbappé ejecutó con escasa fuerza a la derecha de Valles, que completó una actuación inolvidable desviando el disparo del francés.

En el minuto 90+2, Vinicius Jr. sufrió una falta en el área tras una jugada individual con el marcador 1-0.

Mbappé pegó el remate a la derecha del arquero Álvaro Valles, quien fue otra de las grandes figuras para el Betis.

KYLIAN MBAPPÉ MISSES PENALTY KICK ? pic.twitter.com/RVEhJna6pk — ESPN FC (@ESPNFC) September 4, 2026

Real Madrid descansará y volverá a jugar este martes para el debut en la fase de liga de la UEFA Champions League ante el Inter Milán en el Santiago Bernabéu.

Madrid volverá por LaLiga en la semana próxima enfrentándose al Rayo Vallecano en el Bernabéu en busca de recuperar distancia en la tabla.

Barcelona a por el liderato de LaLiga

El club catalán es el único equipo que queda invicto en la temporada y podrá conseguir el pleno de victorias este domingo frente al Valencia.

Barcelona también jugará Champions League en la próxima semana en el Spotify Camp Nou ante el Feyenoord de la Eredivisie.

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