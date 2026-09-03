Marcos Llorente se retira de la Selección de España tras ganar el Mundial 2026

Marcos Llorente ha anunciado este jueves de forma sorpresiva en sus redes sociales su retirada de la Selección de España.

El jugador del Atlético de Madrid se proclamó campeón del mundo con España el pasado verano en Estados Unidos. Llorente se retira después de 27 partidos jugados con la Selección y tras haber disputado los Mundiales de 2022 y 2026 y la Eurocopa 2021.

El jugador madrileño explica en su comunicado que se trata de una decisión tomada antes del Mundial: “Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada”.

Sentida despedida

“Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la Selección. Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta. Sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida”, así iniciaba el mensaje que envió en redes sociales.

“Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada. Solo puedo estar infinitamente agradecido a todas las personas con las que me he cruzado durante estos años y que han hecho posible que mi familia y yo podamos vivir momentos únicos e inolvidables. Me quedo con todo lo vivido, pero sobre todo, con estos últimos 52 días. Con un grupo maravilloso que luchó hasta el final por dejar a España en lo más alto. Y así lo hizo. Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia. Gracias por todo. Un abrazo a todos”, concluyó su mensaje en redes sociales.

Despedida tras 27 juegos con España

A sus 31 años, el futbolista madrileño cierra su ciclo como internacional con 27 partidos, una Eurocopa y dos Mundiales a sus espaldas. Desde su debut ante Países Bajos en 2020 con Luis Enrique en el banquillo, Llorente se convirtió en un habitual de La Roja como lateral derecho, carril que ocupó como titular en el debut del pasado Mundial y que acabó cediendo ante la competencia de Pedro Porro.

Marcos Llorente ha pasado por tres de los escalones de la selección: sub 19, sub 21 y la absoluta. El primer debut del madrileño con España fue en Katwijk aan Zee, en un amistoso ante la selección holandesa. Fue con De la Fuente como técnico de un equipo en el que estaba también Grimaldo y una victoria por 1-2. Con la absoluta fue Luis Enrique quien le abrió la puerta: 1-1 ante Holanda en el Amsterdam Arena.

Si bien Llorente se quedó fuera de la última Eurocopa, donde De la Fuente optó por Carvajal y Jesús Navas como laterales derechos, el madrileño recuperó su hueco en la selección para acudir al Mundial, donde acabaría proclamándose campeón y poniendo el broche a una carrera corta pero exitosa con la selección.

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