Caitlin Clark rompió récord de asistencias en debut de Mundial de Baloncesto

Caitlin Clark hizo historia en su debut de una Copa del Mundo de Baloncesto con la selección de Baloncesto al registrar 11 asistencias sin ninguna pérdida en la paliza sobre China en el primer encuentro.

Clark, que fue nombrada Jugadora Más Valiosa (MVP) del encuentro ante el combinado asiático, sumó 14 puntos y +22 de valoración, con un total de 0 pérdidas en 26 minutos en pista. El equipo de Estados Unidos derrotó por paliza 94-61 al combinado chino.

El anterior récord lo tenía Alyssa Thomas con nueve ante Bélgica en 2022.

Además, desde el Mundial de 1994 en el que hay registros, es una de las ocho jugadoras que ha dado 10 o más asistencias en un partido de una Copa del Mundo femenina.

Caitlin Clark se rodea de ganadoras de medallas de oro en el Team USA

Clark agradeció a sus compañeras y destacó que estar en el más alto nivel es lo que permite aprender y tener su mejor juego en la cancha.

“Estar rodeada de cinco personas que ya han ganado medallas de oro al más alto nivel, intento seguir su ejemplo y aprovechar toda la sabiduría que tratan de transmitirme”, declaró Clark en rueda de prensa tras el partido.

“Con jugadoras con tanto talento, da igual a quién pase el balón, siento que nunca van a fallar el tiro”, declaró.

Según explicó Kara Lawson, seleccionadora estadounidense, Clark “estuvo fantástica” y “cambió el ritmo del partido” en la victoria ante China 94-61.

El ‘Team USA’, máximas favoritas a llevarse el oro intercontinental, se enfrentará este domingo a Italia en la segunda jornada de la fase de grupos.

Luego de Italia, Estados Unidos cerrará la fase de grupos contra República Checa. El primer lugar de cada grupo avanza directo a los cuartos de final, mientras que los segundos y terceros pasan a los octavos de final.

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