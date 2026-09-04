Aryna Sabalenka detiene su partido del US Open por un fuerte olor a marihuana

La tenista número 1 del ranking WTA, Aryna Sabalenka, atravesó un momento incómodo en su victoria ante la uzbeka Kamilla Rakhimova (92°) este viernes en la tercera ronda del US Open.

La vigente bicampeona del certamen frenó el partido y se quejó por el potente olor a marihuana que percibió desde las tribunas.

El incidente sucedió en el inicio del encuentro, más precisamente cuando la bielorrusa se disponía a sacar en el tercer game del primer set. Allí se frenó y se dirigió a la jueza de silla para explicarle lo que había detectado en el aire del estadio Louis Armstrong.

“Alguien está fumando marihuana”, avisó Sabalenka a la jueza Eva Asderaki-Moore cuando sintió el olor. “¿Te importaría…? Porque es muy fuerte”, agregó Sabalenka.

Aunque se la notó incómoda con la situación, la jugadora de 28 años volvió rápidamente a la acción. De hecho, redondeó una actuación sobresaliente y derrotó a Rakhimova por 6-3 y 6-4 en una hora y 28 minutos de juego. Con su victoria, se metió entre las 16 mejores del último Grand Slam de la temporada. En la próxima instancia enfrentará a la estadounidense Taylor Townsend.

Dejó en claro su molestia

A pesar de la alegría por su decimosexto triunfo consecutivo en el torneo neoyorquino, la ganadora de cuatro títulos de Grand Slam dejó en claro su molestia por el bizarro episodio luego del partido.

“Es la primera ocasión que siento el olor tan fuerte. También porque hubo un poco de viento. No sé si venía de la multitud o del exterior, porque el viento lo sopla hacia el estadio. Solo espero que sean un poco más conscientes de esas cosas”, manifestó.

No solo eso, sino que también le dejó un mensaje a los fumadores recurrentes que asistan al parque Flushing Meadows. “Me dije, chicos, pueden hacer lo que quieran. Pueden fumar, lo que sea. Pueden relajarse todo lo que quieran. Pero, por favor, no lo hagan cerca de las canchas de tenis. Es un poco complicado lidiar con ese olor mientras intentas competir al máximo”, sentenció.

Adrian Mannarino también se quejó

El reclamo de Sabalenka no fue el único que se escuchó durante la jornada. Horas antes, Adrian Mannarino había cuestionado el olor a marihuana, el movimiento de espectadores y el ruido alrededor de las canchas tras perder frente a Alexander Bublik.

El kazajo se impuso por 6-3, 6-1 y 6-1, y el francés aprovechó su eliminación para cuestionar a la organización del Grand Slam.

La observación más dura del jugador estuvo dirigida al ambiente general del complejo y a las distracciones que, según planteó, afectan a quienes están en competencia. “Huele a marihuana en la cancha, se está convirtiendo en un zoológico. Son condiciones realmente inusuales. La gente entra como le da la gana, se mueve, habla… El torneo lo tolera, no sé si es lo mejor para los jugadores y para el deporte en general. Creo que hay muchas reglas que se podrían cambiar en el tenis, pero esta sin duda no es la que debería haberse cambiado ahora mismo”.

?? ?"SE HUELE LA MARIHUANA… ESTO SE ESTÁ CONVIRTIENDO EN UN ZOOLÓGICO".



?Durísimas declaraciones de Adrian Mannarino contra la organización del US Open tras quedar eliminado:



?? "Ahora la gente tiene permitido moverse durante los puntos. Antes nadie podía entrar a la pista? pic.twitter.com/pLYJpsDOtJ — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 3, 2026

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