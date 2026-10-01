Clima de hoy en Nueva York para este jueves 1 de octubre

¿Qué ropa recomendamos a los neoyorquinos para salir este jueves en Nueva York? Para comenzar, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en la Gran Manzana estarán entre los 77 grados Fahrenheit (25ºC) de máxima y los 66 grados Fahrenheit (19ºC) de mínima. Además, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tú mismo vas a experimentar será de 79ºF (26ºC) de máxima y 79ºF (26ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 5% durante el día y del 1% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 14% en el transcurso del día y del 13% tras la salida de la Luna.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 3.73 mph durante la primera mitad del día y los 4.35 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer será a las 06:52 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 18:38 h. En total habrá 12 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se prevén nubes y claros con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Las temperaturas tendrán una variación entre los 61 y los 84 grados Fahrenheit (16 y 29ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 25% por la mañana, 80% por la tarde y 25% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima principalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa atlántica contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos muy e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.