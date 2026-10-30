León XIV votó por correo en las elecciones de Estados Unidos: el histórico gesto del Papa antes del 3 de noviembre

El papa León XIV participó en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos del próximo 3 de noviembre mediante una boleta enviada por correo a Chicago, un hecho que marca un precedente en la historia de la Iglesia católica.

La Santa Sede confirmó este viernes que el pontífice, pese a sus problemas de salud, ejerció su derecho como ciudadano estadounidense, convirtiéndose en el primer Papa del que se tiene registro que participa en una elección estadounidense mientras ocupa el máximo cargo de la institución religiosa.

La confirmación llegó a través de un comunicado de la oficina de prensa del Vaticano, que destacó la importancia que León XIV concede a la participación ciudadana en los procesos democráticos.

“El Santo Padre expresa su convicción respecto al derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos”, señaló el comunicado.

La Santa Sede también precisó que el pontífice ha ejercido su derecho al sufragio siempre que ha tenido oportunidad de hacerlo como ciudadano de EE.UU. Además, confirmó que mantuvo esa práctica durante sus años de residencia en Perú, donde también tuvo la posibilidad de participar en procesos electorales.

El Vaticano no informó por qué candidatos o propuestas votó León XIV. Tampoco hizo públicos los detalles de sus preferencias políticas, por lo que su participación debe entenderse como un ejercicio de ciudadanía y no como un respaldo a algún partido o aspirante.

Cómo se descubrió que el papa votaría en las elecciones de 2026

La noticia comenzó a circular después de que el diario Chicago Sun-Times publicara información sobre el registro electoral de Robert Francis Prevost, nombre de nacimiento del pontífice. El periódico reveló que León XIV continúa inscrito como votante en Illinois y que había solicitado una boleta para participar en los comicios de noviembre.

Kim Fladhammer, jefa de gabinete de la oficina del secretario del condado de Will, confirmó al medio que Prevost figuraba en el listado de personas que habían solicitado votar por correo. De acuerdo con la información publicada, la petición se realizó el 3 de octubre y el registro electoral del Papa está asociado con un domicilio en New Lenox, un suburbio de Chicago.

Los registros electorales citados por el periódico también ofrecen un vistazo a la trayectoria de participación política del entonces Robert Prevost. El pontífice participó en las primarias demócratas de 2008 y 2010, así como en las primarias republicanas de 2012, 2014 y 2016.

En elecciones generales, los registros indican que votó en 2012, 2014, 2018 y 2024. No obstante, no participó en las primarias de Illinois celebradas en marzo de 2026.

Un detalle importante para comprender estos antecedentes es que Illinois no exige a sus ciudadanos registrarse formalmente con un partido político. Los electores pueden elegir la boleta demócrata o republicana que desean utilizar cuando participan en las elecciones primarias.

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Estas cifras reflejan dos realidades que conviven en el escenario previo a las elecciones: una economía que continúa expandiéndose y consumidores que siguen enfrentando aumentos de precios en rubros esenciales.

La participación del Papa no modifica las reglas electorales ni anticipa el resultado de las urnas. Sin embargo, su decisión de enviar una boleta desde Roma coloca nuevamente en primer plano una cuestión fundamental para la democracia estadounidense: el ejercicio del voto también es posible para quienes viven fuera del país y conservan su derecho a participar.

Para los millones de estadounidenses que se preparan para acudir a las urnas el martes 3 de noviembre, el mensaje institucional del Vaticano tiene una dimensión que trasciende las preferencias partidistas: participar en los procesos democráticos es, en palabras de León XIV, tanto un derecho como un deber ciudadano.

El voto del pontífice marca un precedente histórico

Aunque el sufragio de León XIV se realizó desde el extranjero, su participación tiene un significado particular para la comunidad católica y para los ciudadanos estadounidenses que viven fuera del país.

La legislación electoral permite que los estadounidenses elegibles que residen en el extranjero participen en elecciones federales mediante mecanismos de voto ausente. El procedimiento también contempla a integrantes de las fuerzas armadas que se encuentran lejos de su domicilio electoral.

En el caso del Papa, su voto representa una situación inédita documentada: un pontífice que, además de dirigir a la Iglesia católica, mantiene su ciudadanía estadounidense y ejerce sus derechos políticos.

La noticia también llega en un momento de especial atención sobre la participación electoral, cuando millones de ciudadanos ya han recurrido al voto anticipado o al envío de boletas por correo.

León XIV no ha revelado el contenido de su sufragio. Su decisión, sin embargo, deja una imagen poco habitual en la historia del Vaticano: la del jefe de la Iglesia católica participando en una elección de su país natal mientras desempeña sus responsabilidades como pontífice.