Juez advierte al Departamento de Justicia contra arresto y allanamiento de la vivienda del exdirector del FBI James Comey

Un juez federal de Estados Unidos advirtió este viernes al Departamento de Justicia que no toleraría acciones policiales desproporcionadas contra James Comey, exdirector del FBI, después de que el gobierno de Donald Trump presentara un nuevo caso penal en su contra mediante un mecanismo judicial poco habitual.

Durante una audiencia en Washington, el juez Trevor McFadden expresó su preocupación ante la posibilidad de que las autoridades intentaran detener a Comey durante la madrugada o realizar un operativo en su residencia, reseñó NBC News. “Me sentiré extremadamente frustrado si se produce algún tipo de redada antes del amanecer o aparecen agentes vestidos de negro frente a la casa de Comey”, afirmó.

El fiscal federal encargado del caso, Dustin Farahnak, intentó disipar las inquietudes del magistrado y aseguró que el gobierno no realizaría ninguna actuación que pudiera contrariar al tribunal. “No vamos a hacer nada que ofenda al tribunal”, respondió.

La advertencia se produjo después de que el abogado de Comey, Ephraim McDowell, informara que agentes del FBI se encontraban en las inmediaciones de la vivienda de su cliente. La defensa temía que el gobierno buscara ejecutar una orden de arresto antes del fin de semana largo por el Día de Colón, lo que habría mantenido al exdirector de la agencia bajo custodia durante varios días.

El nuevo proceso penal es el tercero que enfrenta Comey desde septiembre de 2025 y gira en torno a dos presuntos delitos relacionados con actuaciones suyas durante 2016, cuando todavía dirigía el FBI.

La acusación más reciente sostiene que, en octubre de ese año, Comey autorizó a integrantes de su equipo a conversar con un periodista de The New York Times para aclarar información publicada previamente sobre el manejo de datos clasificados.

El caso fue presentado bajo reserva el 5 de octubre, exactamente diez años después de que el diario publicara un artículo sobre Yahoo y el cumplimiento de una orden secreta del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera. La disposición judicial había permitido el análisis sistemático del tráfico de correos electrónicos de los usuarios del servicio.

La defensa cuestiona la legalidad del proceso

Uno de los principales argumentos de los abogados de Comey es que el Departamento de Justicia no obtuvo una acusación formal de un gran jurado antes de que venciera el plazo de prescripción de 10 años.

La controversia radica también en la vía utilizada para presentar los cargos. En lugar de recurrir a una acusación de un gran jurado o a una denuncia penal evaluada por un juez, la Fiscalía presentó directamente un documento conocido como criminal information, que permite formular cargos sin una acusación previa de ese órgano judicial.

La exfiscal federal Sarah Krissoff consideró que el Departamento de Justicia debilitó su propia posición al evitar los mecanismos habituales para iniciar una causa penal. “Si tenían un caso, deberían haber redactado los cargos en una denuncia y conseguido que un juez la firmara, o podrían haberlos presentado ante un gran jurado”, señaló.

Krissoff calificó de preocupante la actuación de la institución.

La especialista también cuestionó que la decisión de avanzar con el proceso pareciera responder a instrucciones externas. “Alguien está dictando este procedimiento y diciendo: ‘Presenten el caso'”, afirmó. Afirma que la causa no llegará lejos.

El juez McFadden ordenó hacer público el expediente el lunes y convocó la audiencia de este viernes para examinar la solicitud de la defensa de desestimar el proceso. Aunque no impidió que la Fiscalía intentara obtener una acusación formal ante un gran jurado federal, advirtió sobre las consecuencias de prolongar una causa que podría no superar ese procedimiento.

El magistrado señaló que, si los jurados rechazaban los cargos, el gobierno todavía podría regresar e intentar conseguir una acusación en otra oportunidad. “Durante todo ese tiempo, el señor Comey estaría aquí sentado”, observó.

En referencia a otros reveses recientes del Departamento de Justicia ante los grandes jurados de Washington, McFadden bromeó con que “hasta los sándwiches de jamón son más difíciles de acusar en estos días”, lo que provocó risas en la sala.

La Fiscalía federal de Washington, encabezada por Jeanine Pirro, no participa en este proceso. La acusación está a cargo de Farahnak, fiscal especial que trabaja bajo la supervisión del fiscal general adjunto interino Trent McCotter y del fiscal general adjunto asociado Aakash Singh, ambos designados por Trump.

Sigue leyendo:

• Trump intenta procesar nuevamente a James Comey por una supuesta filtración de hace una década

• Exdirector del FBI solicita retirar los cargos por una supuesta amenaza a Trump en Instagram

• John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump, se declara culpable de retener información confidencial