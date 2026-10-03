Golazo de Lamine Yamal comanda sufrido triunfo de España ante República Checa [Video]

La selección de España derrotó este sábado por 3-1 a República Checa en un partido polémico que se disputó en el Estadio Carlos Tartiere, en Oviedo, por la tercera fecha de la UEFA Nations League.

Orientada por Luis de la Fuente, la actual campeona del mundo dio buena cuenta de su rival, que trató de reaccionar, pero finalmente cayó a manos del mejor seleccionado del planeta por estos días.

Los goles de Lamine Yamal, Rodri y Mikel Merino fueron suficientes para conseguir los tres puntos y poner pie y medio en los cuartos de final de la competición continental.

Es la tercera victoria consecutiva de los de Luis de la Fuente en la Liga de Naciones, y su partido número 41 sin perder, aunque esta vez sin la sensación de superioridad mostrada ante Inglaterra y Croacia a pesar de tener enfrente al colista del grupo.

Lamine Yamal marcó un verdadero golazo

Lamine Yamal sigue demostrando por qué es uno de los grandes candidatos, sino el que más, para ganar el Balón de Oro de este año.

El crack del Barça está en un momento dulce, quizás de los mejores de su todavía corta carrera, y actualmente probablemente es el jugador más determinante del mundo, siendo además el gran protagonista de esta ventana de partidos internacionales con la selección española.

Este sábado en Oviedo ante República Checa se ha vuelto a ver, cuando apenas se habían disputado cinco minutos de partido, para adelantar a los de Luis de la Fuente con un golazo.

Tras recibir el balón en la frontal a pase de Dani Olmo, el de Rocafonda controló, hizo un pequeño quiebro a Sacek para descolocarlo y con la izquierda, envió un misil a la escuadra imposible para Kinsky. Una obra de arte que hizo que hasta De la Fuente se pusiera las manos en la cabeza.

Enough, Lamine Yamal ?. Hand him the Ballon d’Or already. pic.twitter.com/nWdy1VgNcZ — JOYSUCEX (@joysucex_) October 3, 2026

En Wembley ante Inglaterra hace una semana, Lamine ya marcó a los dos minutos y firmó una actuación estelar, y el martes contra Croacia en el Pizjuán, repitió y con un doblete y asistencia incluida. Se está aficionando el azulgrana a marcar pronto ya que su primer tanto contra los balcánicos también llegó en el minuto 2. El de hoy es su cuarto gol en este parón y su undécimo con la selección española.

Dominio con la pelota

Con Pedri y Rodri en la sala de máquinas y Olmo y Baena como dinamizadores, la Roja monopolizó la pelota y convirtió el partido en una pesadilla para los de Santi Denia.

Fue el prólogo del segundo tanto, obra de Rodrigo en el minuto 35 después de otra transición fruto de una recuperación que pilló a los checos descolocados. En el intento de despejar la pared, Macek el puso el balón en las botas del capitán, que no marcaba desde junio de 2024 ante Georgia en la Eurocopa.

Aunque, con los de De la Fuente adormilados, los centroeuropeos lanzaron un contragolpe, Hlozek vio a Sláma aparecer por la izquierda y el carrilero cruzó el balón a la red para poner un 2-1 que revolucionó el choque.

El colista del grupo se vino arriba y a punto estuvo de encenderse el piloto rojo cuando un error grave de David Raya permitió a Naderi empujar el balón gol, pero el árbitro griego lo anuló por un bloqueo con agarrón a Le Normand.

El partido se enfangó más si cabe por la expulsión del capitán Krejci a cinco minutos del final, y España no respiró hasta que en una galopada por la derecha de Víctor Muñoz cuyo rechace recogió Mikel Merino para poner el 3-1 que zanjó un duelo que hizo terrenal a la Roja.

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