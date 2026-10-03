Inglaterra aplasta a Croacia y propina la mayor goleada de su historia

Inglaterra hizo historia este sábado en Rijeka. El equipo de Thomas Tuchel aplastó 7-0 a Croacia por la Nations League y le provocó la peor derrota de su historia desde que comenzó a competir como selección independiente, a comienzos de la década del 90.

El séptimo gol, convertido por Morgan Rogers, terminó de darle una dimensión histórica a una goleada que ya era extraordinaria.

Croacia nunca había perdido por siete tantos de diferencia y superó así su anterior marca negativa: el 6-0 que España le había propinado el 11 de septiembre de 2018, también por la Nations League.

Durante ocho años, aquel 6-0 fue la peor derrota del seleccionado croata. Hasta este sábado. Inglaterra fue un paso más allá y estableció un nuevo récord negativo para los balcánicos.

Hay, además, tres futbolistas que estuvieron en las dos palizas. Luka Modric, Ivan Perisic y Mateo Kovacic jugaron contra España en 2018 y volvieron a estar presentes en la histórica caída frente a Inglaterra.

Una aplanadora los 90 minutos

Inglaterra de paseo por Croacia. Harry Kane adelantó a Inglaterra a los ocho minnutos, al controlar un pase de Jude Bellingham con la parte exterior del pie derecho y luego colocó el balón con efecto en el ángulo superior izquierdo.

Bellingham empujó a la red un centro de Antony Gordon a mitad de la primera parte. Gordon se agachó para cabecear un centro desde la derecha de Jarell Quansah y Bukayo Saka definió de primera para el cuarto de Inglaterra cuando se acercaba el descanso.

En la reanudación, la defensa de Croacia volvió a quedar partida en una contra rápida: Elliot Anderson centró desde la derecha y Kane se barrió en el segundo palo para un oportuno remate.

Más malas acciones defensivas dejaron a Croacia sin poder despejar el balón y este terminó en los pies de Kane, quien le regaló a Saka su segundo a los 68 minutos. Rogers controló con el talón un pase de Bellingham y definió desde un ángulo.

El resultado superó la mayor goleada previa de Inglaterra ante Croacia, el 5-1 en la eliminatoria mundialista de 2009 en Wembley.

La Inglaterra de Thomas Tuchel llegó a seis puntos en tres partidos.

Seguir leyendo:

Italia rescató un valioso empate en su visita a Francia

Mauricio Pochettino minimizó rivalidad entre Estados Unidos y México: “Me da lo mismo”

Paraguay superó a Colombia en duelo amistoso en New Jersey