Mauricio Pochettino minimizó rivalidad entre Estados Unidos y México: “Me da lo mismo”

El enfrentamiento entre las selecciones de México y Estados Unidos suele estar rodeado de una rivalidad que trasciende lo deportivo y que ha convertido cada duelo entre ambas selecciones en uno de los partidos más esperados de la región.

A pesar de esto, el seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, aseguró que entiende ese contexto, aunque desde su perspectiva el encuentro no representa una motivación diferente a la que tendría frente a cualquier otro rival.

Durante su intervención previa al partido, Mauricio Pochettino reconoció que la rivalidad entre México y Estados Unidos es una realidad y explicó que parte de ella tiene que ver con la cercanía geográfica y los elementos que ambos países comparten.

El técnico argentino comparó esta situación con otros enfrentamientos de gran tradición, como los de Argentina ante Uruguay o Brasil. Para Pochettino, la proximidad entre países suele contribuir a que se construyan este tipo de rivalidades, algo que, dijo, entiende y respeta.

“Está claro que existe esa rivalidad. Países que son vecinos y que tienen muchas cosas en común”, señaló.

¡DIRECTO! ?



? El DT de EUA, Mauricio Pochettino, confesó que el partido contra México no es especial. pic.twitter.com/sNMBZDhDDF — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 2, 2026

“A mí la rivalidad contra México me da lo mismo que contra Canadá, que contra Chile, que contra Perú, que si un día jugamos contra Argentina o si un día jugamos contra Brasil o contra España, o contra Inglaterra”, explicó.

Pochettino acepta un tequila de México

La conferencia también tuvo un momento más relajado cuando apareció la referencia a Héctor Moreno, con quien Pochettino mantiene una relación derivada de su etapa como entrenador en España.

El estratega recordó con afecto al futbolista mexicano y señaló que tiene un cariño especial por todo lo que México representa. Esa cercanía también dio paso a un comentario relacionado con uno de los productos más representativos del país.

“Si me traen un tequila de México, yo lo acepto”, fue la frase que acompañó el intercambio entre Pochettino y Moreno, en un momento que contrastó con el tono más serio de sus declaraciones sobre la rivalidad futbolística.

“SI ME TRAEN UN TEQUILA DE MÉXICO, YO LO ACEPTO” ?



?? El DT de EUA, Mauricio Pochettino, sacó su lado más mexicano, y le confesó a Héctor Moreno que es fan del Tequila. pic.twitter.com/Uj0O7x9J4o — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 2, 2026

El comentario permitió conocer una faceta más relajada del entrenador estadounidense, quien previamente había insistido en que, pese a la rivalidad deportiva, guarda una buena percepción de México.

Pochettino incluso señaló que el llamado “folclore del fútbol” es parte de lo atractivo de estos encuentros y consideró que también debe alimentarse porque forma parte de lo que hace especial al deporte.

Pide tiempo para Rafael Márquez

Mauricio Pochettino consideró que Rafael Márquez tiene todas las cualidades para ser un gran entrenador, aunque consideró que necesita tiempo para reflejar su trabajo.

“Rafa, bueno, he jugado en contra, de Rafa un grandísimo futbolista. Ahora, un entrenador que tiene, bueno, todos los ingredientes para ser un grandísimo entrenador. El conocimiento del juego lo tiene, le falta solamente el tiempo para demostrar toda su calidad. Ha tenido muy buenos maestros, muy buenos entrenadores, y yo creo que puede hacerlo muy bien en México”, aseguró el entrenador de Estados Unidos.

??? POCHETTINO RESPALDA EL PROCESO DE RAFA



Mauricio Pochettino tuvo palabras de reconocimiento para Rafael Márquez. El técnico de Estados Unidos destacó lo que conoce del juego y considera que necesita tiempo para desarrollar su idea con la Selección Mexicana. ??? pic.twitter.com/RSpZ4HYLdT — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 3, 2026

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