Trump prevé intensificar deportaciones tras casi 200,000 arrestos de migrantes

El gobierno de Donald Trump prevé aumentar las deportaciones de migrantes en 2027, después de registrar casi 200,000 arrestos en el interior de Estados Unidos durante los últimos cuatro meses, informó este sábado el zar de la frontera Tom Homan.

Homan hizo el anuncio durante la Conferencia de Liderazgo Hispano del America First Policy Institute, celebrada en Doral, Florida, ciudad donde los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas han generado preocupación entre la comunidad migrante.

“Escucho rumores de que no estamos haciendo lo suficiente. Los hechos dicen lo contrario”, afirmó Homan. El funcionario indicó que revisó las cifras con su jefe de personal y aseguró que en los últimos cuatro meses se produjeron “casi 200,000 arrestos en el interior”, una cifra que calificó de “sin precedentes”.

Homan también anticipó que septiembre cerrará como el mes con más deportaciones ejecutadas por ICE en la historia de la agencia, después de que junio, julio y agosto marcaran récords consecutivos. Solo en agosto, señaló, se registraron casi 51,000 arrestos.

El funcionario, uno de los principales responsables de ejecutar la política migratoria de Trump, aseguró además que el ritmo de las deportaciones aumentará el próximo año.

“Esperen a ver lo que hacemos el próximo año. Así que vamos a seguir rompiendo récords y cumpliendo la promesa del presidente Trump de deportaciones masivas”, declaró ante los asistentes, en su mayoría hispanos alineados con el mandatario.

Doral, epicentro de las redadas

El discurso de Homan se produjo en una ciudad que se ha convertido en uno de los principales focos de los operativos migratorios. Doral concentra la mayor proporción de venezolanos entre las ciudades de Estados Unidos y organizaciones de esa comunidad, junto con grupos de otras nacionalidades, han denunciado el impacto de las redadas de ICE.

Las organizaciones aseguran que los operativos han afectado la actividad cotidiana de la ciudad y la han llevado a describirla como un “pueblo fantasma”.

La congresista María Elvira Salazar, representante de Florida, afirmó en un anuncio de campaña que la política migratoria de Trump ha ido “demasiado lejos”. El congresista Mario Díaz-Balart, también republicano y representante de la zona, declaró este jueves a Telemundo que las medidas “han sido excesivas”.

La Coalición de Sociedades Venezolanas en USA, que agrupa a organizaciones de exiliados venezolanos, tiene previsto entregar una carta a Díaz-Balart para pedir medidas de alivio migratorio y solicitar que sus reclamos sean trasladados a Trump.

Homan, no obstante, rechazó las críticas y defendió el alcance de los operativos.

“Mucha gente en este país me odia. No me importa”, afirmó. El funcionario agregó que las autoridades están “arrestando y removiendo a más personas ahora mismo que nunca en la historia de esta nación”.

También señaló que ICE necesita incorporar a unos 2,000 agentes adicionales para ampliar las operaciones.

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