Agentes migratorios detienen en Doral a empresaria venezolana con visa desde 2016

La empresaria venezolana Alicia Labrador, fundadora de la cadena de centros de estética Aliestetic, fue detenida por autoridades migratorias de Estados Unidos cuando dejaba a su hija de 16 años en casa de una amiga en Doral, Florida, según reportes locales.

Personas cercanas a Labrador citadas por Univision 23 señalaron que la empresaria ingresó a Estados Unidos con un visado en 2016, mantiene una solicitud de asilo pendiente y fue trasladada posteriormente a un centro de detención migratoria en Texas. Según esas personas, Labrador no tiene antecedentes penales.

Las autoridades no han informado públicamente sobre los motivos específicos de la detención ni han ofrecido detalles sobre el proceso migratorio de la empresaria.

El caso ocurre en medio de denuncias de organizaciones de venezolanos sobre un aumento de las detenciones y deportaciones en Doral, una ciudad del área metropolitana de Miami con una importante presencia de esta comunidad.

Su empresa mantiene operaciones

Aliestetic publicó este jueves un mensaje en Instagram en el que agradeció las muestras de apoyo recibidas tras la detención de su fundadora.

“Gracias por el apoyo, el cariño y las oraciones”, señaló la empresa, que aseguró que la clínica continúa abierta y que sus distintas áreas permanecen bajo la dirección de profesionales.

La publicación no hizo referencia expresamente a la detención de Labrador.

Aliestetic USA fue registrada en Florida en 2016 y los registros estatales identifican a Labrador como una de las responsables de la compañía.

Además de dirigir la empresa, Labrador ocupa la vicepresidencia de la Cámara de Comercio de Mujeres Hispanas de Doral.

La organización había publicado el domingo fotografías de un encuentro con Labrador y su presidenta, Roxana Silvera, a quienes presentó como “dos mujeres empresarias, mujeres de fe y de propósito”.

Doralzuela

La detención se produce en una ciudad donde la comunidad venezolana tiene una presencia especialmente significativa.

Doral cuenta con 81,634 habitantes y alrededor de cuatro de cada diez son de origen venezolano, según datos de la Oficina del Censo citados en los reportes sobre el caso.

La ciudad se ha convertido en uno de los principales centros de la diáspora venezolana en Estados Unidos y en los últimos meses asociaciones de venezolanos han denunciado un incremento de las acciones migratorias en la localidad.

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