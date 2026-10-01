Trump defiende las deportaciones y asegura que mantiene el apoyo de los votantes latinos

El presidente Donald Trump defendió este jueves su política migratoria pese al descenso de su respaldo entre los votantes hispanos y aseguró que su Gobierno debe continuar con las deportaciones.

“Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer”, afirmó Trump al ser preguntado por su estrategia migratoria. El mandatario justificó las expulsiones al señalar que su Administración está deportando a personas con antecedentes penales y sostuvo que todavía cuenta con el respaldo de los votantes latinos.

“Sigo teniendo el apoyo de los votantes latinos”, afirmó.

La declaración contrasta con una encuesta realizada entre votantes hispanos de Texas que situó en 33% la aprobación de Trump. El sondeo, realizado entre el 26 de agosto y el 3 de septiembre a 1.000 votantes hispanos probables, también mostró que 18% de quienes apoyaron a Trump en 2024 ahora desaprueba su gestión.

El estudio encontró además un rechazo significativo a su política de deportaciones: casi dos tercios de los votantes hispanos consultados dijeron que serían menos propensos a apoyar a un candidato que respalde esa política.

Pese a esos datos, Trump sostuvo que su posición entre los votantes sigue siendo sólida y afirmó que, si se celebraran elecciones actualmente, obtendría una ventaja del 25% de los votos.

ICE registra cifras récord de detenciones

La defensa de Trump se produce mientras el Gobierno mantiene una intensa campaña de aplicación de las leyes migratorias.

ICE detuvo a casi 51,000 personas en agosto, el tercer récord mensual consecutivo. Sin embargo, las deportaciones se mantuvieron alrededor de 1,200 al día, una diferencia que responde, entre otros factores, a que una proporción creciente de los detenidos no tiene antecedentes penales, presenta solicitudes migratorias pendientes o enfrenta otros obstáculos legales para una expulsión inmediata.

Los datos también cuestionan la caracterización de Trump sobre el perfil de las personas detenidas. Menos de una cuarta parte de los arrestados en julio tenía condenas penales, frente a casi 60% en diciembre de 2024.

Con información de EFE.

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