Guardia Costera halla los restos de un avión médico desaparecido frente a las costas de Massachusetts

La Guardia Costera localizó este sábado un campo de restos perteneciente al avión de transporte médico Gulfstream G-100 desaparecido en aguas cercanas a Nantucket, Massachusetts, mientras que las labores de rastreo marítimo y aéreo se mantuvieron durante la noche para ubicar a los seis ocupantes de la aeronave.

La Administración Federal de Aviación (FAA) alertó a la Guardia Costera tras perder la señal con la nave cerca de las 2:00 a.m. del sábado, cuando cubría la ruta entre Bermudas y Boston, informó ABC News.

Datos datos de la Bermuda Skyport Corporation, empresa administradora del Aeropuerto Internacional LF Wade, señalan que el avión con matrícula canadiense despegó a las 12:41 a.m. del sábado con cuatro tripulantes y dos pasajeros. La nómina de viajeros comprende a cuatro ciudadanos canadienses y dos bermudeños.

Comunicaciones previas y datos de la navegación

Grabaciones del control de tráfico aéreo obtenidas por ABC News registraron que la tripulación del avión ambulancia declaró una emergencia mientras mantenía comunicación con los controladores de Nueva York. Según los audios, el personal en tierra presentó dificultades de audición y solicitó en múltiples ocasiones la repetición de los mensajes, incluyendo los datos de altitud.

Tras el cese de respuesta por parte de la aeronave, el controlador solicitó la intervención de un vuelo comercial cercano de Ethiopian Airlines para intentar restablecer la comunicación, sin obtener contestación. Asimismo, una fuente vinculada a la investigación señaló al medio anteriormente citado que las autoridades estiman un descenso vertiginoso de 7,500 pies antes del impacto contra el mar.

Durante la jornada del sábado, la Guardia Costera desplegó unidades aéreas y embarcaciones para examinar el perímetro marítimo adyacente a Nantucket.

La institución confirmó que el patrullero William Sparling mantendrá los trabajos de búsqueda nocturna de manera ininterrumpida. Para este domingo se programó una conferencia de prensa con el objetivo de ofrecer un balance actualizado sobre las operaciones de rescate.

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