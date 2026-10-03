Juez desestima de forma definitiva caso contra exolímpico acusado de dañar estanque del Monumento a Lincoln

Un juez de Washington ordenó el jueves desestimar de forma definitiva el caso penal contra David Hearn, un exatleta olímpico acusado de dañar el revestimiento del estanque reflectante del Monumento a Lincoln, lo que impide que los fiscales federales vuelvan a presentar los mismos cargos en su contra.

El juez del Tribunal Superior del Distrito de Columbia, Todd Edelman, determinó que existen “circunstancias excepcionales” que justifican el cierre permanente del proceso, casi un mes después de escuchar los argumentos de los abogados.

La decisión se produjo después de que la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, retirara el 31 de julio la acusación contra Hearn al concluir que nuevas pruebas del Departamento del Interior indicaban que el exdeportista no había causado los daños.

La Associated Press informó que la Fiscalía atribuyó entonces el deterioro del revestimiento a una instalación defectuosa realizada por un contratista y a la premura por terminar las obras antes de las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos en Washington.

El caso y la presión de Trump

Hearn, de 67 años y residente de Bethesda, Maryland, había sido acusado de un cargo de destrucción de propiedad, delito que contempla una pena máxima de 10 años de prisión.

Según sus abogados, el exolímpico se encontraba montando bicicleta el 19 de junio cuando se detuvo junto al estanque y tocó brevemente un fragmento del revestimiento que se había desprendido. Hearn aseguró que soltó la pieza inmediatamente después de que un empleado del parque se lo ordenara.

Tras retirar los cargos, Pirro sostuvo que las nuevas evidencias demostraban que Hearn no era responsable de los daños. La decisión generó críticas de Trump, quien afirmó que la fiscal “se atragantó” y “se derrumbó como un paraguas”.

Edelman consideró que esas declaraciones y la presión pública ejercida sobre los fiscales justificaban impedir que el proceso pudiera reabrirse.

“Aunque los fiscales asignados a este caso lo han considerado infundado, el presidente de los Estados Unidos los ha desacreditado repetidamente y los ha presionado para que cambien de rumbo”, escribió el juez.

El magistrado también cuestionó la manera en que el gobierno inició el proceso contra Hearn. Afirmó que las autoridades actuaron “precipitadamente y preguntaron después” mediante un procedimiento que calificó de “fulminante”.

Un caso atribuido inicialmente al exolímpico

Los abogados de Hearn habían cuestionado si la Fiscalía presentó ante el gran jurado pruebas suficientes para respaldar tanto la acusación como el monto de los daños que atribuía al acusado.

En su decisión, Edelman concluyó que permitir que los fiscales mantuvieran abierta la posibilidad de presentar nuevamente el caso no estaba justificado por las evidencias disponibles.

La defensa calificó el fallo como “una victoria para el estado de derecho y para un estadounidense inocente que busca justicia” y afirmó que permitirá a Hearn continuar con su vida.

Hearn participó en tres Juegos Olímpicos de Verano y obtuvo su mejor resultado, un noveno lugar, en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996, de acuerdo con el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos.

Trump nombró a Pirro, exconductora de Fox News, como fiscal federal principal del Distrito de Columbia. Edelman, por su parte, fue nominado al Tribunal Superior de DC por el expresidente demócrata Barack Obama.

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