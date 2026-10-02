Condenan a excongresista republicano a 10 años de prisión por lavado de dinero y cabildeo a favor de Maduro

El excongresista republicano estadounidense David Rivera fue condenado este viernes a 10 años de prisión por lavado de dinero y por realizar labores de cabildeo encubiertas en Estados Unidos para favorecer al gobierno de Nicolás Maduro.

La jueza federal Melissa Damian, del Distrito Sur de Florida, impuso la sentencia después de que un jurado declarara culpable a Rivera en mayo de varios cargos federales, entre ellos conspiración para cometer lavado de dinero y no registrarse como agente extranjero ante el Departamento de Justicia.

Durante la audiencia, Damian cuestionó las actuaciones del exlegislador y afirmó que estuvieron motivadas por “avaricia y traición”. La jueza señaló que Rivera actuó como representante de los intereses del gobierno venezolano mientras recibía millonarias comisiones.

“Traicionó a la comunidad del sur de Florida a la que una vez representó, una comunidad formada en parte por personas que huyeron de un régimen comunista”, afirmó el fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones.

Contratos de hasta $50 millones de dólares

La Fiscalía sostuvo que Rivera y la consultora política Esther Nuhfer, quien también fue declarada culpable, trabajaron de manera secreta para el gobierno de Maduro entre 2017 y 2018.

Las gestiones se realizaron mediante contratos multimillonarios suscritos con una empresa vinculada a Rivera. De acuerdo con los fiscales, uno de esos acuerdos podía alcanzar los $50 millones de dólares.

La acusación señaló que Rivera utilizó sus contactos y experiencia política en Washington para defender los intereses de Caracas e intentar influir en la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela, sin revelar que actuaba en beneficio del gobierno venezolano.

Rivera fue congresista estatal en Florida a comienzos de la década de 2000 y posteriormente representó al distrito 25 de Florida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos entre 2011 y 2013.

Durante su etapa en la legislatura estatal coincidió con Marco Rubio, actual secretario de Estado de Estados Unidos, quien fue llamado a declarar como testigo durante el juicio contra Rivera.

De acuerdo con Telemundo, Rivera rompió a llorar antes de conocer la sentencia y afirmó que no merecía pasar el resto de su vida en prisión.

La condena pone fin a un proceso judicial que se prolongó durante varios años y que examinó las gestiones realizadas por el excongresista en favor del gobierno de Maduro mientras Estados Unidos mantenía una política de presión contra Caracas.

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