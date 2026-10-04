Guillermo del Toro califica “Digger” como una película “cinematográficamente compleja”

Este fin de semana se estrenó “Digger”, la película protagonizada por Tom Cruise y dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu. Esta es una de las películas más esperadas del año; sin embargo, ha sido un fracaso en taquilla.

Las críticas sobre la película están divididas; incluso algunos aseguran que no será una película disfrutable en Estados Unidos. Pero en su defensa ha salido el también cineasta mexicano Guillermo del Toro.

Sobre una crítica publicada por un medio estadounidense, Del Toro respondió: “La película cumple en escala, ambición y alcance a nivel de pantalla cinematográfica”, en el mismo comentario calificó la producción como “audaz, atrevida y cinematográficamente compleja”.

Entirely Petty headline. Love it or not. And, yes, I do. The film delivers in scale, ambition and reach at a theatrical screen level. Daring, bold and Cinematically complex. Decidedly a Theatrical experience. https://t.co/Gby9ykcj9A — Guillermo del Toro (@RealGDT) October 1, 2026

Aunque el comentario lo hace para defender la película, la reseña de “IGN” no es negativa. Incluso, en ella elogian el trabajo hecho por Cruise y su director: “Esta escena no solo muestra a Tom Cruise en su mejor momento, sino también a Iñárritu y a su colaborador de siempre, el director de fotografía Emmanuel Lubezki, elevando su nivel”.

Entre todas las escenas de “Digger”, destaca un monólogo dado por Digger Rockwell, el magnate petrolero al que Cruise le da vida, ante un organismo ficticio similar a la Organización de las Naciones Unidas. “El monólogo de ‘Digger’ es un logro tan impresionante y tan fascinante como cualquiera de las escenas de acción anteriores de Tom Cruise“, dice en la crítica mencionada por Del Toro en su cuenta de X.

Pese a la defensa de Del Toro y los buenos comentarios que sí existen en críticas, esta película fue un fracaso durante sus primeros días en taquilla. “Digger”, producida por Warner Bros., recaudó tan solo $3.4 millones de dólares en 3,321 salas de cine norteamericanas el viernes. Se espera que al terminar el fin de semana solo logre alcanzar los $7.5 millones de dólares en taquilla norteamericana.

Se tiene que destacar que el costo de producción de “Digger” fue de entre $160 millones de dólares a $170 millones de dólares. En una publicación hecha por “Variety”, explican: “Esto supone un problema, ya que el estudio comparte la recaudación con los dueños de los cines, lo que significa que ‘Digger’ está destinada a perder muchos millones durante su exhibición en salas“.

Se espera que tras su paso por salas de cine, la película pase a estar disponible en HBO Max.

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