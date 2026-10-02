Woody Allen está en Madrid para grabar su nueva película

Esta semana, el cineasta de 90 años Woody Allen llegó a Madrid, España, para comenzar con el rodaje de su película número 51. El rodaje comenzará en la ciudad el próximo 5 de octubre. Para realizar esta película, el cineasta estadounidense también hizo un acuerdo con las autoridades de la capital española y llegaron a varios acuerdos.

Según han informado medios como “The Hollywood Reporter” y “El País”, Allen tendrá que mostrar en la película un porcentaje determinado de zonas exteriores de Madrid. Además, se dice que el nombre incluirá el de la ciudad, aunque aún no ha sido revelado.

Se espera que el rodaje dure hasta mediados de noviembre de este año, pero aún no se ha hablado sobre una posible fecha de estreno, aunque se espera que sea durante el 2027. Por otro lado, tampoco se tiene una sinopsis de la historia, aunque sí ha sido calificada por el propio cineasta como una “comedia con romance, intriga e infidelidad”.

El elenco está conformado por Marton Csokas, Jemima Kirke, Jakob Oftebro, Peter Vives y Alexi Wasser. El otro personaje, que es la ciudad, fue calificado por Allen como el escenario necesario para lo que quiere transmitir. En una rueda de prensa que dio recientemente, apuntó: “Sigue siendo como yo la recordaba, la ciudad perfecta para esta película”.

Hay que recordar que la última película que Allen estrenó fue “Coup de chance”, en 2023, y ha dicho que esta película número 51 no será su retiro, pues no quiere hacerlo aún.

Allen ha sido un cineasta polémico durante años. Ha recibido acusaciones de abuso sexual, siendo la primera acusación por parte de su hija adoptiva, Dylan Farrow, quien alega que fue abusada cuando era apenas una niña, en 1992.

Todas estas acusaciones le han hecho que tenga que buscar el financiamiento para sus película en Europa y no en Estados Unidos.

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