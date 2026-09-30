Charlie Sheen y Martin Sheen protagonizarán una nueva serie para AMC

Medios especiales han confirmado esta semana que Charlie Sheen y Martin Sheen protagonizarán la siguiente serie producida por AMC. Titulada “Happy Jack”, esta historia de comedia convertirá a los Sheen en padre e hijo también en la ficción.

Lo que se apuesta es que esta serie de comedia tenga más de una temporada y a primera tendrá seis episodios, los cuales se comenzarán a grabar durante los primeros meses del 2027.

Según “Variety”, lo que quieren AMC y AMC+ es que “Happy Jack” se estrene en el mismo año. El mismo medio también apuntó que la serie se grabará en los mismos estudios de Warner Bros. donde se filmó “Friends”.

Los guionistas de “Happy Jack” son Jim Patterson y Matt Ross. Ellos estuvieron al frente de escribir la historia donde los Sheen se convierten, también en ficción, en padre e hijo. Según la sinopsis: “Charlie Sheen interpreta a Jack, un holgazán empedernido. Tiene dos hijas maravillosas (aunque su padre, interpretado por Martin Sheen, merece más crédito por cómo resultaron). Kate dirige la empresa de Jack y lo mantiene a raya, mientras que Sam es una chica rebelde que se parece más a su padre”.

Dan McDermott, director de contenido de AMC Global Media y presidente de AMC Studios, expresó en un comunicado compartido con los medios de comunicación: “Trabajé con Charlie hace años en ‘Spin City’ y es un talento excepcional que ha brillado en la pantalla en algunas de las películas y series de televisión más inolvidables de la historia”.

Al mismo tiempo, expresó que este proyecto “sin duda, es algo nuevo para AMC y estamos ansiosos por presentárselo a los espectadores el próximo año”.

Hay que recordar que AMC es una de las productoras con mayores éxitos en series para televisión. Por ejemplo, han estado a cargo de “The Walking Dead”, “Breaking Bad”, “Mad Men”, entre otras.

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