Joven encuentra restos humanos en Long Island que podrían dar respuestas a familias de desaparecidos

Un adolescente podría haber dado una pista clave para resolver un caso de una persona desaparecida que llevaba casi un año sin aclararse después de un perturbador hallazgo en un parque de Long Island.

Un equipo local de atletismo de una escuela secundaria estaba corriendo por los senderos detrás del parque Plandome Pond en Manhasset cerca de las 5:45 de la tarde del jueves cuando uno de ellos, un Boy Scout Águila, se percató de algo inusual: restos humanos entre la maleza.

“El equipo local de atletismo estaba allí y vio lo que parecían ser restos humanos”, dijo el comisionado de policía del condado de Nassau, Patrick Ryder.

Este fue un descubrimiento alarmante en lo que se conoce como un sitio pintoresco donde los residentes se sientan a disfrutar de la naturaleza.

“Corrían junto a las vías del tren y se dirigían al parque. Él descubrió los restos”, explicó el alcalde de Plandome Heights, Kenneth Riscica, quien habló con el adolescente sobre lo que vio.

Al alcalde le indicaron que los restos humanos fueron encontrados en la maleza, entre las vías del tren y el parque, un lugar donde generalmente no se camina ni se corre.

Las autoridades creen que el hallazgo podría ayudar a resolver un caso de persona desaparecida que encontró a casi 4 millas de distancia del parque hace casi un año, informó NBC New York.

“Se trata de una mujer. Esperamos identificar el cuerpo con certeza antes de que termine el día. No creemos que se trate de un crimen”, expresó Ryder.

La policía de Nassau estaba tras las pesquisas de si los restos pertenecían a Shi Hua Xu, una abuela de 79 años que abandonó su casa en Great Neck en diciembre del año pasado y no se le volvió a ver más.

Xu, que padecía demencia, solía dar largas caminatas por el barrio y había sido captada por diferentes cámaras de seguridad en Great Neck. No llevaba su dispositivo de rastreo para el día de su desaparición. Su familia y todos los vecinos se unieron para buscarla.

“Ahora, una familia que tal vez haya estado extrañando a un ser querido durante un año finalmente encontrará algo de consuelo”, manifestó Jennifer Desena, supervisora ​​de North Hempstead.

La familia de Xu dijo que los investigadores de Nassau y la oficina del médico forense se pusieron en contacto con ellos. Se encontraban esperando la identificación a través de pruebas de ADN antes de hacer más declaraciones. No obstante, los familiares aseguraron que los funcionarios les enseñaron una prenda de vestir recuperada en la escena, la cual identificaron como de ella.

Cuando el joven realizó el hallazgo, el alcalde Riscica apuntó lo siguiente: “Cuando los detectives le preguntaron cómo estaba, respondió: ‘Estoy bien. Solo espero que esto le dé consuelo a una familia que perdió a un ser querido'”.

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