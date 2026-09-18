7 mujeres desaparecidas, un millón de imágenes y 5 urnas: qué se sabe de la “casa del horror” en Philadelphia

Una vivienda del barrio de Olney, en Philadelphia, se ha convertido en el epicentro de una investigación que reúne desapariciones ocurridas durante más de una década, cientos de miles de fotografías y videos, sustancias químicas, armas y 5 urnas que las autoridades creen que contienen restos humanos.

La investigación comenzó en junio de 2026, después del arresto de Eugene Horsch, de 44 años, en las inmediaciones de Independence Mall. Desde entonces, los detectives han ejecutado cerca de un centenar de órdenes de registro en la propiedad ubicada en West Chew Avenue y han encontrado una enorme cantidad de material que todavía está siendo analizado.

De acuerdo con ABC 7, hasta ahora, la policía ha vinculado la investigación con 7 mujeres, la mayoría reportadas como desaparecidas. Las autoridades han identificado a algunas de ellas, mientras que otras permanecen sin identificar públicamente. Aunque determinadas imágenes parecen mostrar a mujeres fallecidas, la policía ha insistido en que no puede declarar oficialmente sus muertes mientras no existan cuerpos o restos que permitan confirmarlas.

Las mujeres relacionadas con la “casa del horror” en Philadelphia

Entre las primeras identificadas está Blair Tonzelli, quien tenía 35 años cuando desapareció en 2023. Su nombre apareció en la investigación después de que la mujer que acompañaba a Eugene Horsch durante su arresto presentara una identificación con el nombre de Tonzelli. Según la policía, aquella mujer dijo que Horsch le había entregado el documento. El paradero de Tonzelli continúa sin esclarecerse.

Otra de las mujeres es Amy McHale, desaparecida desde 2016, cuando tenía 44 años. Su familia declaró que la última vez que la vio fue precisamente en la vivienda de West Chew Avenue. McHale había estado casada anteriormente con Raymond “RC” Horsch, el padre de Eugene, quien murió en 2025 y cuya historia también está siendo examinada por los investigadores.

La investigación también alcanzó a Gabrielle Amarando y Maribel Fresses, desaparecidas en 2012 y 2018, respectivamente. De acuerdo con la policía, fotografías y videos recuperados de la vivienda muestran a ambas mujeres con vida y, posteriormente, aparentemente inconscientes o sin vida.

Los investigadores señalaron que los metadatos de algunas imágenes apuntan a que fueron tomadas en 2017. La Oficina del Médico Forense de Philadelphia revisó parte de ese material y concluyó que, siempre que las grabaciones sean auténticas y no hayan sido manipuladas, las personas que aparecen en determinadas escenas parecen haber fallecido. Sin embargo, no se han localizado cuerpos ni evidencia de ADN relacionada con Amarando o Fresses.

Una quinta mujer es Nicole Fusaro, quien tenía 27 años cuando desapareció en julio de 2018. Su familia llevaba años buscándola. Jonathan Halloran-Koren, primo de Fusaro, contó a Action News, que después de la muerte de la madre de Nicole en 2020, asumió parte de esa búsqueda.

La policía le comunicó recientemente que cree que Fusaro murió por estrangulamiento dentro de la casa de Chew Avenue, posiblemente a manos de Raymond Horsch. Esa conclusión se basa en un video recuperado durante la investigación. Las autoridades describieron imágenes en las que una mujer aparece junto a Horsch y, posteriormente, pierde el conocimiento después de que le colocaron bridas de plástico alrededor del cuello. Fuentes citadas por medios locales creen que la mujer sería Fusaro, aunque la identificación no ha sido presentada públicamente como una confirmación forense definitiva.

Además, los investigadores reconocieron a una mujer de 25 años que aparece aparentemente herida e inconsciente en el material digital. La policía ha hablado con su familia, pero sus allegados solicitaron que su identidad no fuera divulgada.

La séptima mujer permanece identificada únicamente como “Jane Doe”. Aparece aparentemente herida e inconsciente en uno de los archivos, pero los detectives todavía no han podido determinar quién es.

Más de un millón de archivos bajo revisión

La magnitud del material encontrado explica por qué la investigación avanza lentamente. La policía y el FBI están revisando más de un millón de imágenes y videos almacenados en computadoras, discos duros, memorias USB, teléfonos, cámaras y grabadoras digitales.

Las autoridades ya lograron identificar a 58 personas que aparecen en parte de esos archivos. Según la policía, 4 de las personas identificadas aparecen aparentemente sin vida. Sin embargo, solo se ha examinado una fracción del material disponible y los investigadores todavía deben autenticar las imágenes y determinar cuándo, dónde y bajo qué circunstancias fueron realizadas.

En el sótano de la vivienda también fue localizado lo que la policía describió como un laboratorio improvisado. Los agentes decomisaron más de 20 recipientes con una sustancia desconocida, además de drogas, municiones, armas y evidencia balística. Algunas muestras fueron enviadas a un laboratorio federal en Chicago.

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fueron 5 urnas que, según las autoridades, podrían contener cenizas humanas. Una sería de Raymond Horsch, otra pertenecería a su hermana y una tercera correspondería a un amigo. La identidad de los restos contenidos en las otras 2 urnas todavía no está determinada.

La propiedad también contenía una nota manuscrita que mencionaba al asesino serial Ted Bundy y métodos para deshacerse de basura. La policía la incorporó al conjunto de evidencias, aunque su significado dentro de la investigación aún no está establecido.

Eugene Horsch permanece bajo custodia federal por cargos relacionados con armas de fuego y por la presunta posesión de credenciales falsas de agencias federales. No ha sido acusado de las desapariciones ni de homicidios relacionados con las mujeres investigadas.

Mientras tanto, la casa continúa bajo vigilancia policial. Los detectives siguen procesando las pruebas digitales y buscando evidencia física que permita corroborar lo que aparece en los videos y fotografías.

Las autoridades pidieron información a cualquier persona que haya estado en el 417 de West Chew Avenue o que conozca actividades desarrolladas en la propiedad. También solicitaron que se comuniquen quienes crean que un familiar desaparecido podría tener alguna relación con la vivienda.

La policía de Philadelphia recibe información en el 215-686-TIPS (8477). Para comunicarse directamente con investigadores de la Unidad de Homicidios asignados al caso, está disponible el 215-686-3334.

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