Siete de cada 10 latinos desaprueban la gestión de Trump, según sondeo

Siete de cada 10 votantes latinos registrados desaprueban la gestión del presidente Donald Trump, según una encuesta de NBC News y Telemundo que refleja un marcado retroceso en el respaldo que el mandatario había conseguido entre este electorado en las elecciones de 2024.

El sondeo, realizado entre el 21 y el 28 de septiembre entre 800 votantes latinos registrados, sitúa en 27% el nivel de aprobación de Trump frente a un 69% de desaprobación, a menos de un mes de las elecciones legislativas de noviembre.

La pérdida de apoyo también se refleja en la preferencia partidista. Un 59% de los encuestados quiere que los demócratas controlen el Congreso después de las elecciones, frente a un 35% que prefiere que la mayoría quede en manos de los republicanos. La ventaja demócrata de 24 puntos duplica la registrada entre los latinos en esta misma etapa de 2024.

El resultado supone un cambio relevante para los republicanos, que habían convertido los avances obtenidos entre los votantes latinos en 2024 en una pieza importante de su estrategia electoral para mantener el control del Congreso.

También crece el rechazo a la política migratoria

La política migratoria de Trump es otro de los factores que contribuyen al deterioro de su valoración entre los latinos. El 69% desaprueba su gestión en materia de inmigración y el 58% cuestiona su política de seguridad fronteriza.

Al mismo tiempo, existe un amplio respaldo a la deportación de inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos graves: el 83% está de acuerdo con esa medida.

Sin embargo, solo el 37% apoya la expulsión de todos los inmigrantes indocumentados y aproximadamente dos tercios consideran que las políticas de deportación de la Administración han ido demasiado lejos.

La preocupación por las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) también aparece en las respuestas. Un 31% dijo que él mismo o alguien cercano ha comenzado a llevar consigo un documento de identidad por temor a las consecuencias de los operativos migratorios, mientras que un 27% afirmó conocer a alguien que ha sido detenido o deportado en los últimos dos años.

La valoración de Trump tampoco es favorable en política exterior: el 68% desaprueba su gestión en ese ámbito. Entre las cinco áreas evaluadas, la seguridad fronteriza es la que obtiene su mejor resultado, aunque también registra una mayoría de desaprobación.

El costo de vida pesa sobre el respaldo a Trump

El descontento entre los votantes latinos está estrechamente relacionado con la situación económica.

El 78% desaprueba la gestión de Trump sobre el costo de vida y el 74% cuestiona su desempeño en materia económica. Además, un 65% considera que las políticas del presidente han perjudicado las condiciones económicas de los latinos, frente a un 23% que cree que las han beneficiado.

La inflación y el costo de vida aparecen como la principal preocupación del electorado latino: el 33% los identifica como el asunto más importante y un 52% los sitúa entre los dos problemas prioritarios.

Entre quienes consideran el costo de vida como su principal preocupación, los demócratas aventajan a los republicanos por 22 puntos cuando se pregunta qué partido debería controlar el Congreso. En 2024, los republicanos tenían una ventaja de cuatro puntos dentro de ese mismo grupo.

El giro favorece a los demócratas

Los resultados muestran una recuperación importante de los demócratas entre los votantes latinos, pero no necesariamente un entusiasmo renovado hacia el partido.

El 62% de los votantes latinos tiene actualmente una opinión desfavorable del Partido Republicano, 16 puntos más que hace dos años. La imagen negativa de los demócratas alcanza el 42%, cuatro puntos más que en 2024.

El cambio también se refleja entre quienes votaron por Trump en las elecciones presidenciales de 2024. Casi una quinta parte de esos votantes ya no prefiere que los republicanos controlen el Congreso: un 14% se inclina ahora por los demócratas y un 8% permanece indeciso.

De cara a noviembre, el 62% de los latinos encuestados afirma sentirse más motivado para votar que en anteriores elecciones de medio mandato. Además, un 54% dice que su voto busca expresar oposición a Trump, mientras que un 21% pretende mostrarle su respaldo.

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