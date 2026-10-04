Zidane respalda a Cristiano Ronaldo: “Me hizo ganar cosas increíbles”

En la víspera del enfrentamiento entre Francia y Bélgica por la UEFA Nations League, el seleccionador galo Zinedine Zidane irrumpió en la rueda de prensa para respaldar públicamente a Cristiano Ronaldo.

Cuestionado sobre la reciente marcha del astro portugués de la concentración de su selección y los señalamientos de la prensa que califican su epílogo internacional de decadente, el técnico francés rechazó tajantemente dicha postura y elogió la trayectoria del atacante luso.

“Tuve la suerte de tenerlo conmigo y me hizo ganar cosas increíbles, así que me quito el sombrero ante Cristiano. Siempre le tendré un gran respeto”, añadió el estratega de Les Bleus (…) Hay que felicitarlo por su gran carrera. Lo que hizo es excepcional”, afirmó Zidane.

Zizou y CR7 compartieron años de hegemonía continental en el Real Madrid entre 2016 y 2018, periodo en el que conquistaron nueve trofeos, incluidas tres UEFA Champions League consecutivas.

Buen comienzo en la Selección

Por otro lado, Zidane valoró sus primeros meses al frente del combinado nacional francés tras asumir el cargo este verano en reemplazo de Didier Deschamps. Tras sumar dos triunfos a domicilio (ante Turquía y Bélgica) y un empate frente a Italia en París, el técnico analizó el cambio de dinámica respecto a la gestión diaria en clubes, asegurando mantenerse motivado por la exigencia institucional: “La presión siempre la he tenido. Estar aquí con los jugadores es un verdadero placer”.

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