FA ve “implicaciones graves para la integridad del fútbol” en el caso del Manchester City

La Football Association (FA) se pronunció formalmente tras la resolución de la comisión independiente de la Premier League que declaró culpable al Manchester City por 115 infracciones financieras.

Mediante una nota oficial divulgada este viernes, el ente regulador del balompié inglés aseveró que el veredicto posee “implicaciones graves para la integridad del fútbol”, confirmando que evalúa el alcance de las sanciones para determinar las acciones disciplinarias que resulten “apropiadas” dentro del marco de sus competencias.

“Mientras este proceso sigue en marcha entre la Premier League y el Manchester City, no comentaremos nada más. Seguiremos el desarrollo muy de cerca”, añadió la FA.

El dictamen de la comisión técnica determinó que la entidad del Etihad Stadium incurrió en un esquema prolongado de adulteración contable entre 2009 y 2018, inflando sus presupuestos en más de 1,000 millones de euros mediante ingresos no justificados y estructuras de costes opacas.

Durante esa década bajo escrutinio, el club cosechó ocho trofeos locales, incluyendo tres títulos de la Premier League. El anuncio del organismo nacional añade una nueva capa de vulnerabilidad legal al Manchester City, cuya cúpula directiva agota este mismo viernes el plazo reglamentario para formalizar su recurso de apelación.

De confirmarse el fallo, el conjunto mancuniano no solo afrontaría deducciones históricas de puntos o la desposesión de títulos en el ámbito de la Premier League, sino también eventuales inhabilitaciones o sanciones accesorias impuestas directamente por la FA.

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