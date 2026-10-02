Jorge Jesus habla tras el abandono de Cristiano Ronaldo: “Las reglas son iguales para todos”

El DT portugués, Jorge Jesus, rechazó comentar la salida de la concentración de Cristiano Ronaldo tras la victoria de Portugal frente a Dinamarca (2-4) y resaltó la importancia del equipo.

“Lo más importante es que el equipo cree en lo que hace”, dijo el seleccionador portugués, que esquivó varias preguntas vinculadas a lo ocurrido, cuando Ronaldo abandonó la concentración después de la comparecencia de Jorge Jesus y no haber jugado el partido anterior contra Noruega.

En declaraciones a la televisión pública portuguesa RTP antes del encuentro en el Parken de Copenhague, Jorge Jesus había dicho que el asunto de Ronaldo estaba “cerrado” y que ya tendría tiempo para hablar de eso después del siguiente encuentro de Liga de Naciones del domingo contra Noruega.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre sus previas palabras sobre la jerarquía de la plantilla, el seleccionador fue categórico: “Cero arrepentimiento. Continúo pensando de la misma manera: hay jugadores con estatus, para mí está claro como el agua, pero después las reglas son iguales para todos”.

El triunfo en tierras danesas frena la escalada de tensión deportiva, posicionando a Portugal con pleno de victorias en el torneo continental tras firmar, según el propio DT, el partido de mayor calidad técnica de su ciclo. Tras el pitazo final, Jorge Jesus encabezó al plantel para agradecer el respaldo de la afición en la grada visitante, un gesto con el que busca ratificar su liderazgo en el banquillo y disipar los fantasmas del quiebre institucional provocado por el distanciamiento con la máxima figura histórica del balompié portugués

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