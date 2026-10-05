Banana Republic ofrece empleo de medio tiempo en Queens desde $17 por hora

Banana Republic busca un asociado de ventas de temporada para su tienda de Forest Hills, en Queens. La vacante ofrece un salario de entre $17 y $17.50 por hora y requiere disponibilidad para trabajar distintos turnos, incluidos fines de semana y días festivos.

Dónde está el empleo y cómo solicitarlo

El puesto corresponde a la sucursal ubicada en 71-18 Austin Street, Forest Hills, Nueva York, código postal 11375.

La convocatoria fue publicada el 1 de octubre de 2026 y está identificada con el número R222643.

Los interesados pueden entrar al portal de empleos de Gap Inc., buscar ‘Seasonal Retail Sales Associate – Austin St-Forest Hills’ y seleccionar ‘Apply Through Workday’ para iniciar la solicitud.

Se trata de un empleo de medio tiempo y temporada.

La convocatoria no establece una cantidad fija de horas semanales ni una fecha de finalización del contrato.

El salario individual dependerá de factores como las cualificaciones, experiencia, habilidades y ubicación del trabajo.

La empresa indica que respetará el salario mínimo aplicable o el mínimo del rango anunciado, el que resulte más alto.

Qué requisitos deben cumplir los candidatos

Para ser considerados, los solicitantes deben tener al menos 16 años y autorización legal para trabajar en Estados Unidos.

Además, no deben necesitar patrocinio de una visa laboral ahora ni en el futuro.

También se exige disposición para aprender a utilizar dispositivos móviles, aplicaciones y cajas registradoras que forman parte de las operaciones diarias.

La disponibilidad debe ajustarse a las necesidades de la tienda y puede incluir tardes, turnos nocturnos, fines de semana y días festivos.

Entre las exigencias físicas están permanecer de pie, caminar, desplazarse por el establecimiento y levantar objetos de hasta 30 libras.

Estas funciones pueden realizarse con ajustes razonables para quienes los necesiten.

La marca busca personas interesadas en la moda y las tendencias, capaces de relacionarse con los clientes y dispuestas a escuchar comentarios para mejorar su desempeño.

Cuáles serán las tareas

El asociado ayudará a los clientes a elegir prendas y accesorios, ofrecerá recomendaciones y explicará los programas de fidelidad.

También utilizará los servicios que conectan las compras en tienda y los canales digitales para facilitar la atención.

Según las necesidades, apoyará en el área de ventas, los probadores, la caja y las zonas internas de trabajo.

Deberá mantener los espacios limpios y organizados, atender problemas o devoluciones con profesionalismo y cumplir los procesos operativos.

El puesto incluye metas personales que contribuyen a los resultados de la sucursal, además de la obligación de tratar respetuosamente a clientes y compañeros.

Qué beneficios ofrece

Todos los empleados tienen un descuento de 50% en mercancía a precio regular de Old Navy, Gap, Banana Republic y Athleta, y de 30% en tiendas outlet.

Para empleados elegibles, los beneficios también incluyen tiempo libre remunerado, seguros médico, dental, de visión y de vida, y un programa de compra de acciones.

El plan 401(k) contempla aportaciones equivalentes de la empresa sobre contribuciones de hasta el 4% del salario base.

Asimismo, los empleados elegibles pueden dedicar hasta cinco horas laborales remuneradas al mes a realizar voluntariado en una organización benéfica de su elección.

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