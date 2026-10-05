Banana Republic ofrece empleo de medio tiempo en Queens desde $17 por hora
Banana Republic busca personal de temporada en Forest Hills, Queens, con pago de $17 a $17.50 por hora. Conoce requisitos, beneficios y cómo aplicar
Banana Republic busca un asociado de ventas de temporada para su tienda de Forest Hills, en Queens. La vacante ofrece un salario de entre $17 y $17.50 por hora y requiere disponibilidad para trabajar distintos turnos, incluidos fines de semana y días festivos.
Dónde está el empleo y cómo solicitarlo
El puesto corresponde a la sucursal ubicada en 71-18 Austin Street, Forest Hills, Nueva York, código postal 11375.
La convocatoria fue publicada el 1 de octubre de 2026 y está identificada con el número R222643.
Los interesados pueden entrar al portal de empleos de Gap Inc., buscar ‘Seasonal Retail Sales Associate – Austin St-Forest Hills’ y seleccionar ‘Apply Through Workday’ para iniciar la solicitud.
Se trata de un empleo de medio tiempo y temporada.
La convocatoria no establece una cantidad fija de horas semanales ni una fecha de finalización del contrato.
El salario individual dependerá de factores como las cualificaciones, experiencia, habilidades y ubicación del trabajo.
La empresa indica que respetará el salario mínimo aplicable o el mínimo del rango anunciado, el que resulte más alto.
Qué requisitos deben cumplir los candidatos
Para ser considerados, los solicitantes deben tener al menos 16 años y autorización legal para trabajar en Estados Unidos.
Además, no deben necesitar patrocinio de una visa laboral ahora ni en el futuro.
También se exige disposición para aprender a utilizar dispositivos móviles, aplicaciones y cajas registradoras que forman parte de las operaciones diarias.
La disponibilidad debe ajustarse a las necesidades de la tienda y puede incluir tardes, turnos nocturnos, fines de semana y días festivos.
Entre las exigencias físicas están permanecer de pie, caminar, desplazarse por el establecimiento y levantar objetos de hasta 30 libras.
Estas funciones pueden realizarse con ajustes razonables para quienes los necesiten.
La marca busca personas interesadas en la moda y las tendencias, capaces de relacionarse con los clientes y dispuestas a escuchar comentarios para mejorar su desempeño.
Cuáles serán las tareas
El asociado ayudará a los clientes a elegir prendas y accesorios, ofrecerá recomendaciones y explicará los programas de fidelidad.
También utilizará los servicios que conectan las compras en tienda y los canales digitales para facilitar la atención.
Según las necesidades, apoyará en el área de ventas, los probadores, la caja y las zonas internas de trabajo.
Deberá mantener los espacios limpios y organizados, atender problemas o devoluciones con profesionalismo y cumplir los procesos operativos.
El puesto incluye metas personales que contribuyen a los resultados de la sucursal, además de la obligación de tratar respetuosamente a clientes y compañeros.
Qué beneficios ofrece
Todos los empleados tienen un descuento de 50% en mercancía a precio regular de Old Navy, Gap, Banana Republic y Athleta, y de 30% en tiendas outlet.
Para empleados elegibles, los beneficios también incluyen tiempo libre remunerado, seguros médico, dental, de visión y de vida, y un programa de compra de acciones.
El plan 401(k) contempla aportaciones equivalentes de la empresa sobre contribuciones de hasta el 4% del salario base.
Asimismo, los empleados elegibles pueden dedicar hasta cinco horas laborales remuneradas al mes a realizar voluntariado en una organización benéfica de su elección.
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