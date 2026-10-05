Banana Republic ofrece empleo de medio tiempo en Queens desde $17 por hora

Banana Republic busca personal de temporada en Forest Hills, Queens, con pago de $17 a $17.50 por hora. Conoce requisitos, beneficios y cómo aplicar

banana-republic-empleo-nueva-york-octubre-2026

Todos los empleados tienen un descuento de 50% en mercancía a precio regular de Old Navy, Gap, Banana Republic y Athleta, y de 30% en tiendas outlet. Crédito: Maks_Nova | Shutterstock

Avatar de Raúl Rodríguez Cota

Por  Raúl Rodríguez Cota

Banana Republic busca un asociado de ventas de temporada para su tienda de Forest Hills, en Queens. La vacante ofrece un salario de entre $17 y $17.50 por hora y requiere disponibilidad para trabajar distintos turnos, incluidos fines de semana y días festivos.

Dónde está el empleo y cómo solicitarlo

El puesto corresponde a la sucursal ubicada en 71-18 Austin Street, Forest Hills, Nueva York, código postal 11375.

La convocatoria fue publicada el 1 de octubre de 2026 y está identificada con el número R222643.

Los interesados pueden entrar al portal de empleos de Gap Inc., buscar ‘Seasonal Retail Sales Associate – Austin St-Forest Hills’ y seleccionar ‘Apply Through Workday’ para iniciar la solicitud.

Se trata de un empleo de medio tiempo y temporada.

La convocatoria no establece una cantidad fija de horas semanales ni una fecha de finalización del contrato.

El salario individual dependerá de factores como las cualificaciones, experiencia, habilidades y ubicación del trabajo.

La empresa indica que respetará el salario mínimo aplicable o el mínimo del rango anunciado, el que resulte más alto.

Qué requisitos deben cumplir los candidatos

Para ser considerados, los solicitantes deben tener al menos 16 años y autorización legal para trabajar en Estados Unidos.

Además, no deben necesitar patrocinio de una visa laboral ahora ni en el futuro.

También se exige disposición para aprender a utilizar dispositivos móviles, aplicaciones y cajas registradoras que forman parte de las operaciones diarias.

La disponibilidad debe ajustarse a las necesidades de la tienda y puede incluir tardes, turnos nocturnos, fines de semana y días festivos.

Entre las exigencias físicas están permanecer de pie, caminar, desplazarse por el establecimiento y levantar objetos de hasta 30 libras.

Estas funciones pueden realizarse con ajustes razonables para quienes los necesiten.

La marca busca personas interesadas en la moda y las tendencias, capaces de relacionarse con los clientes y dispuestas a escuchar comentarios para mejorar su desempeño.

Cuáles serán las tareas

El asociado ayudará a los clientes a elegir prendas y accesorios, ofrecerá recomendaciones y explicará los programas de fidelidad.

También utilizará los servicios que conectan las compras en tienda y los canales digitales para facilitar la atención.

Según las necesidades, apoyará en el área de ventas, los probadores, la caja y las zonas internas de trabajo.

Deberá mantener los espacios limpios y organizados, atender problemas o devoluciones con profesionalismo y cumplir los procesos operativos.

El puesto incluye metas personales que contribuyen a los resultados de la sucursal, además de la obligación de tratar respetuosamente a clientes y compañeros.

Qué beneficios ofrece

Todos los empleados tienen un descuento de 50% en mercancía a precio regular de Old Navy, Gap, Banana Republic y Athleta, y de 30% en tiendas outlet.

Para empleados elegibles, los beneficios también incluyen tiempo libre remunerado, seguros médico, dental, de visión y de vida, y un programa de compra de acciones.

El plan 401(k) contempla aportaciones equivalentes de la empresa sobre contribuciones de hasta el 4% del salario base.

Asimismo, los empleados elegibles pueden dedicar hasta cinco horas laborales remuneradas al mes a realizar voluntariado en una organización benéfica de su elección.

Sigue leyendo:
Target ofrece empleo a $20 por hora en Nueva York para acomodar mercancía de noche
UNIQLO ofrece empleos en Nueva York desde $18.50 por hora: cómo solicitar
Empleo en Brooklyn: almacén ofrece $18 por hora para empacar pedidos de joyería

En esta nota

Empleo NYC
Trending
Contenido Patrocinado
Trending