UNIQLO ofrece empleos en Nueva York desde $18.50 por hora: cómo solicitar

UNIQLO busca empleados de temporada y medio tiempo para su tienda de 660 Fifth Avenue, en Nueva York. El salario inicial es de $18.50 por hora y la contratación está dirigida a quienes puedan trabajar durante el otoño y la temporada navideña de 2026.

Qué horarios y fechas debes tener disponibles

La vacante de asociado de ventas contempla trabajo desde septiembre hasta aproximadamente diciembre de 2026.

Los candidatos deben ofrecer al menos 12 horas de disponibilidad semanal y poder cubrir turnos por la tarde y durante los fines de semana, según las necesidades de la tienda.

Ese mínimo corresponde a la disponibilidad que solicita la empresa, no equivale a una garantía de recibir 12 horas de trabajo cada semana.

También hay fechas en las que es obligatorio estar disponible: del viernes 20 al domingo 22 de noviembre y el viernes 27 de noviembre, cuando se celebra Black Friday.

Para diciembre, se exige disponibilidad del viernes 18 al sábado 26.

Cuáles son las tareas del puesto

Los empleados atenderán a los clientes, escucharán qué necesitan y los ayudarán a encontrar prendas adecuadas.

Además de explicar las características de los productos, deberán contribuir a cumplir y superar las metas de ventas.

Las responsabilidades incluyen apoyar en los probadores, cobrar en caja cuando sea necesario y procesar la mercancía que llega a la tienda.

También tendrán que mantener disponibles las distintas tallas en el área de ventas y cuidar la limpieza y presentación del establecimiento.

El servicio debe seguir los principios de UNIQLO, incluidos sus protocolos y seis frases estándar de atención.

Los asociados también ayudarán a los responsables de la tienda a detectar y resolver problemas, informarán sobre incumplimientos de las reglas y participarán en proyectos especiales que les asignen.

Requisitos y beneficios

Para solicitar se necesita diploma de secundaria o GED, capacidad para comunicarse con claridad y seguir instrucciones.

El trabajo exige permanecer de pie durante periodos prolongados, leer terminales de computadora y empujar, jalar o mover objetos de al menos 25 libras.

También requiere desplazarse por la tienda y el almacén, agacharse repetidamente, girar el cuerpo, ponerse en cuclillas y subir o trepar cuando las tareas lo requieran.

Entre los beneficios están un descuento de 30% en mercancía y un bono por recomendar empleados.

Las horas trabajadas en los días festivos designados se pagan a 1.5 veces la tarifa habitual: con un salario de $18.50, eso equivale a $27.75 por hora.

UNIQLO también ofrece oportunidades de ascenso cada tres meses según el desempeño individual.

La empresa señala que no solicitará información sobre el salario actual o anterior de los candidatos y mantiene una política de igualdad de oportunidades.

Cómo enviar la solicitud

Los interesados pueden ingresar al portal de contratación de Workday y solicitar el puesto ‘UNIQLO Retail Sales Associate (Seasonal/Part-Time)- 660 5th Avenue’.

El número de identificación de la vacante es R00000004181048.

Conviene revisar las fechas obligatorias antes de postularse para confirmar que se puede cubrir la temporada.

Sigue leyendo:

– Empleo en Brooklyn: almacén ofrece $18 por hora para empacar pedidos de joyería

– 7 empleos en el gobierno que pagan más de $32 por hora

– Target ofrece empleo a $20 por hora en Nueva York para acomodar mercancía de noche