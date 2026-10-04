Target ofrece empleo a $20 por hora en Nueva York para acomodar mercancía de noche

Target busca personal para trabajar de noche acomodando mercancía en su tienda de la calle 500 E 14th St, en Manhattan. La vacante es de temporada y tiempo parcial, con un salario inicial de $20 por hora y disponibilidad requerida para noches, fines de semana y días festivos.

Qué tareas y requisitos tiene el puesto

La oportunidad se identifica como ‘Seasonal: Overnight Inbound (Stocking)’, corresponde a la tienda T3249 y tiene el número de empleo R0000465110. Está orientada al trabajo nocturno de recepción y acomodo de productos.

Los candidatos deben poder escanear, manipular y mover mercancía de manera segura, así como levantar o trasladar frecuentemente artículos de hasta 40 libras, aproximadamente 18 kilogramos.

También se requiere subir y bajar escaleras de mano y mantener una asistencia regular.

Target pide atención al detalle, capacidad para seguir procesos de varios pasos y disposición para aprender a utilizar tecnología.

Los trabajadores deben desenvolverse tanto de forma independiente como en equipo, ayudar a clientes y compañeros y resolver preguntas de los compradores con rapidez.

Los requisitos generales también incluyen manejar correctamente las operaciones de caja.

La empresa ofrece capacitación para enseñar las tareas necesarias.

El anuncio no establece una cantidad fija de horas semanales ni precisa la hora de entrada y salida del turno.

Cómo solicitar el empleo

Los interesados pueden acceder al anuncio oficial de la vacante y seleccionar “Apply” para comenzar la solicitud. La fecha límite indicada es el 10 de diciembre de 2026.

También pueden guardar el puesto o crear una alerta para recibir otras oportunidades por correo electrónico.

Para configurar esos avisos se solicitan nombre, apellido, correo, ciudad o código postal y área de interés laboral.

Target advierte que las postulaciones deben realizarse mediante su portal de carreras o Workday, el sistema que utiliza para gestionar candidatos.

La compañía no pide enviar información personal por mensaje de texto para obtener un empleo.

Las personas con discapacidad que necesiten ajustes para participar en la solicitud o entrevista pueden escribir a candidate.accommodations@HRHelp.Target.com.

Ese correo atiende solicitudes de adaptación; no resuelve problemas técnicos ni consultas sobre el estado de una candidatura.

Descuentos y otros beneficios

Entre los beneficios anunciados están un descuento de empleado de 10% y un descuento adicional de 20% en diversos alimentos y productos de bienestar.

Target también menciona atención médica virtual gratuita disponible las 24 horas, apoyo de salud mental, acceso rápido al salario y el plan de ahorro TGT 401(k). Se incluyen descuentos en servicios como gimnasios y planes de telefonía celular.

La elegibilidad depende del puesto, las horas promedio trabajadas, la antigüedad y las reglas de cada programa. Los candidatos pueden consultar las condiciones específicas en Benefits For You.

Otras ubicaciones para buscar trabajo nocturno

Además de la tienda de East 14th Street, Target muestra oportunidades similares en la tienda de la calle 10 Union Square East, 258 8th Ave y en la sucursal de la calle 112 W 34th St.

Cada anuncio debe revisarse por separado para confirmar su salario, requisitos y disponibilidad.

Los $20 por hora corresponden al pago inicial publicado para la vacante T3249.

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