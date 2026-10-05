FPF defiende a Cristiano Ronaldo y califica de “malentendido” su salida

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) intervino para calmar las aguas tras la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración lusa. Al finalizar el triunfo por 2-1 frente a Noruega, el presidente del organismo, Pedro Proença, ofreció declaraciones a la cadena RTP en las que calificó lo sucedido entre el delantero y el seleccionador Jorge Jesus como un “malentendido” que se resolverá en el plano privado, al tiempo que exigió respeto institucional para el máximo referente en la historia del balompié de su país.

“Es simplemente el mejor jugador de todos los tiempos. Le ha dedicado más de dos décadas al fútbol portugués y es el mayor símbolo de nuestra identidad. Debemos rendir homenaje a Cristiano Ronaldo”, aseveró Proença, enfatizando que el atacante “está en la selección por méritos deportivos propios”.

La máxima autoridad de la FPF remarcó que la relación entre el DT y el capitán es fluida, confiando en que el periodo de debate interno permita el regreso del jugador para las citas internacionales de noviembre.

A la postura federativa se le sumó la del propio Jorge Jesus en rueda de prensa, quien reiteró que las puertas del combinado nacional se mantienen abiertas para el astro luso. “Para mí todo está abierto. Si está jugando y quiere estar en la selección, volverá cuando quiera. Ha sido un malentendido fácil de resolver”, concluyó el estratega, bajando decibelios a la crisis mediática.

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