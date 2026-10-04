En la era post-Cristiano, Portugal sigue intratable en UEFA Nations League tras 2-1 a Noruega

La Selección de Portugal confirmó este domingo su solidez colectiva e institucional al derrotar por 2-1 a Noruega en la cuarta jornada de la UEFA Nations League.

En el final de la semana más turbulenta en el entorno del fútbol luso, marcada por la ruptura y posterior abandono de la concentración de Cristiano Ronaldo tras sus impases con Jorge Jesus, el combinado vigente campeón del torneo dio una lección de autoridad, firmando una remontada de mérito que certifica su billete matemático para los cuartos de final de la competición.

El encuentro arrancó con iniciativa portuguesa comandada por el desequilibrio de João Félix y Francisco Conceição. Sin embargo, la escuadra nórdica asestó el primer golpe en el minuto 36 cuando Kristoffer Ajer enganchó una volea curvada tras un tiro libre botado por Martin Ødegaard para batir a Diogo Costa.

La reacción local fue inmediata: apenas dos minutos después, un balón colgado por Nuno Mendes fue enganchado en la media luna por el lateral del FC Barcelona, João Cancelo, con un potente disparo de primeras que devolvió las tablas al marcador antes del descanso.

En el complemento, el dominio del equipo de Jorge Jesus neutralizó las transiciones de una Noruega en la que Erling Haaland pasó desapercibido hasta su sustitución en el minuto 67. El tanto de la victoria definitiva llegó en el 79′, fruto de una combinación trenzada entre Vitinha, João Félix y Gonçalo Ramos, quien definió en el área chica.

Pese a un tenso tramo final que se saldó con la expulsión de Conceição por dobles amarillas por protesta y la roja al suplente noruego Thorstvedt, Portugal amarró el triunfo para sellar un impecable pleno de cuatro victorias en cuatro partidos como líder del Grupo A4.

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