Francia remonta y golea 4-1 a Bélgica en la UEFA Nations League

La Francia de Zinedine Zidane dio una exhibición de fondo de armario y pegada en el Stade de France al golear por 4-1 a Bélgica en la cuarta jornada de la UEFA Nations League. Pese a irse al descanso en desventaja tras un tanto inicial de Dodi Lukebakio para el cuadro dirigido por Mark van Bommel, una brillante reestructuración táctica orchestrada por el estratega galo en el complemento desarmó por completo la resistencia de los belgas.

La primera mitad exhibió una versión espesa del equipo local, acusando la falta de puntería de Ousmane Dembélé e intenciones desatinadas que permitieron a Lukebakio adelantar a los visitantes tras aprovechar un desajuste defensivo ante Guillaume Restes.

No obstante, el rumbo del choque cambió drásticamente en la reanudación con la entrada de los revulsivos. Desiré Doué restauró la igualdad con una maniobra de alta factura, mientras que Rayan Cherki consumó la remontada con un remate de convicción. El encargado de redondear el vendaval fue Michael Olise, quien saltó al césped sobre la hora de juego para firmar un doblete estelar que disipó los debates sobre la eficacia goleadora del ciclo de Zidane.

El triunfo deja a la escuadra francesa al borde de certificar de forma matemática su billete para los cuartos de final del torneo continental. Tras haber cerrado la primera tanda de encuentros con rotaciones intensas y rendimiento ascendente, el equipo de Zidane consolida su propuesta competitiva sustentada en la amplitud de sus variantes ofensivas de cara al tramo decisivo de la competición.

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