Italia recupera la memoria con una importante victoria en casa ante Turquía

La selección de Italia no falló aunque tuvo más dificultades de las previstas para derrotar en Bolonia a Turquía 3-1, a la que hace solo una semana goleó a domicilio.

Le costó trabajo sumar su segundo triunfo al combinado de Roberto Mancini, que con una versión más gris respecto a los últimos partidos y tras sufrir mucho en el segundo tiempo, supo tirar de oficio y eficacia para amarrar una victoria que le permite escalar al segundo puesto del grupo con 7 puntos en cuatro jornadas.

Nueve cambios introdujo Mancini en el once respecto al duelo contra Francia. Solo repitieron Donnarumma y Bastoni. En el cuadro otomano, Montella no pudo contar con Arda Güler ni con Baris Yilmaz, por sanción.

Italia sacó la casta

Tras unos primeros minutos de tanteo sin que pasara nada, salvo un par de intentos lejanos de Maldini y Scamacca, fue Turquía la que mostró un mayor atrevimiento y con un disparo de Kabak hizo intervenir a Donnarumma.

Superado el ecuador del primer tiempo, un centro de Di Lorenzo que no supo despejar la zaga rival, acabó con un balón que cazó de primeras Scamacca para rematar con potencia de primeras y adelantar a la Azzurra.

Tras el descanso, empezó a jugar con fuego Italia, que bajó demasiado el ritmo. Y lo pagó. Tras perdonar Doumbia el 2-0, Simsir, que ya había avisado antes con un par de acciones en las que se mostró impreciso en el área, no falló esta vez y a centro de Celik, remató a placer totalmente solo en el segundo palo para firmar la igualada (61′).

Pero le duró poco la alegría a los de Montella, que de nuevo mostraron su poca solidez atrás. Barella colgó una falta con maestría al segundo palo, donde apareció Calafiori, que había entrado poco antes en un triple cambio, para conectar un gran remate de cabeza y volver a poner a Italia por delante (66′).

Pero no despejó las dudas el tanto en la Azzurra, que volvió a sufrir. Tuvo que aparecer incluso Donnarumma para evitar sustos mayores, hasta que faltando tres minutos, Pio Esposito, entrando desde el banquillo, demostró que es vital en esta Azzurra firmando a placer el 3-1 tras una buena acción de Doumbia.

Respiró Mancini y toda Italia, que poco a poco, parece encontrar el camino perdido en los últimos años.

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