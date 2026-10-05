Futbolista inglés Andy Carroll desvela el nombre del famoso que abusó sexualmente de él

El ex futbolista inglés Andy Carroll confirmó que Kevin Adams fue el hombre que lo agredió sexualmente, luego de que el nombre del instructor de baile apareciera en documentos judiciales de acceso público.

Carroll había relatado el episodio en su autobiografía Owning It: In My Own Words, aunque sin identificar entonces a la persona involucrada.

“Ahora que Kevin Adams ha sido nombrado en los documentos judiciales como mi agresor, puedo confirmarlo”, declaró Carroll a The Sun on Sunday, recientemente. El exjugador de Liverpool y Newcastle explicó que espera cerrar una etapa que, según sus palabras, afectó su vida cotidiana y la de sus seres queridos. “Espero poder dejar atrás este capítulo por fin”, afirmó.

Carroll también pidió que no se difundan de forma constante imágenes de Adams junto a fotografías suyas. “No quiero seguir viendo su rostro ni que me lo recuerden cada vez que se hable de esta historia”, señaló. “Esto ha tenido un impacto devastador en mi vida y en la de mis seres queridos”.

Tomorrow's front page: My sex attacker was BBC star, says Andy Carrollhttps://t.co/KYgfRaNYYB pic.twitter.com/3wrZuywt3u — The Sun (@TheSun) October 3, 2026

Kevin Adams declarado culpable en 2023

Kevin Adams, quien participó como entrenador de baile en el programa de la BBC Fame Academy en 2002, fue declarado culpable de agresión sexual en el Tribunal de la Corona de Chelmsford en 2023.

Recibió una condena de 20 meses de prisión, fue incluido en el Registro de Delincuentes Sexuales durante diez años y se le prohibió ingresar al pueblo donde vive Carroll, según detallaron medios británicos como The Sun y Daily Express, entre otros.

Durante el proceso, Adams sostuvo ante la policía que Carroll lo había golpeado sin razón. Esa versión fue cuestionada por la jueza Mary Loram. “Usted contó una historia literalmente increíble en la que se presentó a sí mismo como la víctima”, le dijo la magistrada. También señaló: “Por muy increíble que sea su relato, me parece que ha empezado a creerse sus propias mentiras”.

La jueza agregó que, en la versión de Adams, él era “el amigo reacio y maltratado que no hacía más que echar una mano”, antes de afirmar que el desenlace de aquel relato lo ubicaba como víctima de “las agresiones sexuales más graves”. “No encuentro ninguna posibilidad realista de rehabilitación en su caso”, sostuvo Loram, en declaraciones recogidas por The Sun.

Lo reveló en su libro

En su libro, Carroll contó que decidió incluir el episodio en el último momento. “Hace unos años me ocurrió algo tan traumático que decidí incluirlo en este libro en el último momento”, escribió.

“Fui agredido sexualmente, lo he dicho. Da miedo incluso pensarlo, y hasta ahora solo unas pocas personas lo sabían”, expresaba el exdelantero, quien indicó que debatió con su pareja, Lou Teasdale, si debía hacer pública esa experiencia.

“Evité a mi editor durante tanto tiempo que probablemente sospecharon que me acobardé”, relató. Carroll añadió que hablar del tema le resultaba difícil, pero que esperaba que su testimonio pudiera tener un efecto en otras personas: “Y si al hablar de ello tan solo una persona consigue ayudar, entonces bien, habrá valido la pena”.

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