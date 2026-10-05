Portero de Benín lanza desafiante reto a Messi en su despedida con Argentina

Marcel Dandjinou, arquero de Benín, dejó en claro que no tiene intenciones de hacerle más fáciles las cosas a Lionel Messi en el partido despedida del astro argentino de la Selección, pese a reconocer que se trata de un encuentro histórico para todo el fútbol africano.

El jugador de 28 años, actualmente en Kruger United de la Primera División de Sudáfrica, contestó a la pregunta relacionada a si se dejaría convertir un penal a último minuto para que Messi pudiera retirarse con otro gol en su haber, y su respuesta fue muy clara.

“No, no. Soy arquero y estoy ahí para parar. Aunque sea el último minuto y haya un penal, si Messi lo tira, intentaré pararlo. Es así de simple, es fútbol. Sí, estamos aquí para celebrar a Messi, pero nadie nos ha dicho que tengamos que regalarle un gol. Y conociendo a Messi, tampoco necesitas regalarle nada. Si quiere marcar, tendrá que hacer todo lo posible para conseguirlo”, disparó el arquero en diálogo con Marca, dejando en claro su postura competitiva de cara al amistoso.

Pese a su determinación, Dandjinou no escatimó en elogios hacia el capitán argentino. “Para mí, es uno de los reyes del fútbol. Hemos crecido viéndolo jugar. Es uno de nuestros jugadores favoritos. Poder jugar ahora contra él, en el mismo campo, es increíble. Nunca imaginé que esto pudiera pasar, pero el martes va a suceder. Para mí, Leo es una leyenda, una verdadera leyenda”, expresó el arquero beninés.

?????? Marcel Dandjinou, arquero de Benín, sobre el amistoso vs Argentina:



“¡SI MESSI QUIERE MARCAR, TENDRÁ QUE HACER TODO LO POSIBLE PARA LOGRARLO!



Soy portero, y mi rol es detener los tiros. Incluso si es el último minuto y hay un penalti, si Messi lo tira, intentaré? pic.twitter.com/qh3sWHrjhS — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 5, 2026

Pidió la camiseta de Messi a la AFA

El arquero también aprovechó la ocasión para hacerle un pedido especial a la AFA, relacionado con la camiseta especial que usará Messi en su despedida.

“Si se lo preguntas a cualquiera de mi equipo, todos quieren su camiseta. Así que sería bueno que hicieran muchas camisetas y nos dieran una a cada jugador. Porque si sólo uno puede ir a pedirle la camiseta, no creo que sea fácil, todos la queremos”, señaló, anticipando la fila que se formará entre los jugadores de Benín para conseguir la prenda de recuerdo.

El arquero remarcó además el orgullo que sentirá al participar de este encuentro histórico. “Será un orgullo enorme jugar, y ese recuerdo estará para siempre en mi memoria. Podré decir en mi carrera, yo estuve allí, en el último partido de una leyenda, en el último partido de Messi. Es increíble”, cerró.

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